Rubén Blades cuestiona que aún no se conozca el número real de víctimas de la invasión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al cumplirse 36 años de la invasión estadounidense a Panamá, el cantautor y activista panameño Rubén Blades cuestionó que, más de tres décadas después, aún no exista claridad sobre el número real de víctimas ni un análisis profundo de lo ocurrido el 20 de diciembre de 1989.

“Ese episodio trágico es el evento que más vidas panameñas ha cobrado, en toda la historia nacional, por causa de una agresión extranjera”, afirmó Blades a través de un mensaje enviado en la red social X.

20 DE DICIEMBRE



Hoy se cumple otro aniversario de la invasión norteamericana a Panamá en 1989, cuando su ejército retiro por la fuerza al dictador que Estados Unidos ayudó a crear y que apoyó mientras así convino a sus intereses geopolíticos en el área.



Ese episodio trágico es… — Rubén Blades (@rubenblades) December 20, 2025

Según el artista, “ni las gestas de independencia, ni la guerra de Coto, ni el 9 de enero, todas juntas, causaron tantas muertes de panameños, muchos de ellos indefensos y desarmados”.

En su pronunciamiento, Blades recordó que la invasión derrocó al dictador Manuel Antonio Noriega, “que Estados Unidos ayudó a crear y que apoyó mientras así convino a sus intereses geopolíticos en el área”.

Añadió que, pese a la magnitud del suceso, “aún el hecho continúa sin ser debidamente estudiado, analizado y resuelto. Ni siquiera existe certidumbre de cuántos compatriotas murieron”.

El cantautor calificó como “inconcebible” que, tras 36 años, persista la reticencia a discutir públicamente lo sucedido. “Resulta inconcebible que luego de 36 años, aún exista vergüenza y reticencia por discutir públicamente ese episodio, quizás el acontecimiento más bochornoso, distorsionado y a la vez heroico, que jamás se haya experimentado en nuestro país, por sus características particulares”, expresó.

Blades advirtió que la falta de una revisión histórica seria mantiene abiertas las heridas del pasado. “Mientras no hagamos una revisión seria de este asunto, continuarán frescas las heridas y la angustia de lo que no se ha resuelto, escondidas bajo la aparente costra de nuestra indiferencia cívica. El dolor y la deuda histórica están allí”, sostuvo.

Blades envió un mensaje a los familiares de las víctimas. “A la Patria, a los familiares y seres queridos de los muertos y los desaparecidos por esa invasión, enviamos nuestro sentido y siempre existente pesar”.

También se dirigió a quienes justifican la intervención militar: “Y a los que siguen insistiendo en que fue una ‘justa causa’, que por lo menos demuestren respeto y solidaridad por las vidas inocentes que fueron masacradas y exijan claridad por las consecuencias de esa unilateral, e ilegal acción”.