Panamá, 07 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reunión bilateral

    Rubio anuncia que empresas estadounidenses tendrán mayor participación en licitaciones en Panamá

    Henry Cárdenas P.
    Reunión entre Marco Rubio y José Raúl Mulino. Cortesía

    Al tiempo de señalar que Panamá es un país aliado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que empresas estadounidenses tendrán más participación en las licitaciones panameñas.

    Estos fueron los anuncios de Donald Trump en la Cumbre Escudo de las Américas Trump llama al Canal de Panamá su ‘canal favorito’ y advierte que no permitirá influencia extranjera

    Rubio sostuvo una reunión bilateral con el presidente panameño, José Raúl Mulino y señaló que la administración de Donald Trump respeta la relación con Panamá, informó la Presidencia panameña en un comunicado.

    De acuerdo con la información, Mulino y Rubio dialogaron sobre reforzar los programas de cooperación bilateral entre ambos países.

    Asimismo, Rubio adelantó que empresas estadounidenses empezarán a tener mayor participación en los procesos de licitación en Panamá.

    El encuentro entre Mulino y Rubio se dio luego de la firma del acuerdo “Escudo de las Américas”, impulsado por Trump, en el que participaron mandatarios de 12 países de la región en la ciudad de Miami.

    El objetivo del acuerdo Escudo de las Américas está enfocado en defender la democracia en el hemisferio y reforzar el combate contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


