Rubio insiste sobre la influencia china: ‘Mulino es amigo, pero tenemos diferencias con lo que está ocurriendo con el Canal’

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió este jueves en la supuesta influencia china en el Canal de Panamá.

Sin embargo, reconoció que el presidente José Raúl Mulino ha adoptado medidas tras su visita al país en febrero.

En una entrevista con la periodista Rachel Campos-Duffy, de la cadena Fox News, Rubio dijo: “Aunque tenemos algunas diferencias con lo que está ocurriendo con el Canal, el gobierno de Panamá es amigo de Estados Unidos”.

Indicó que Mulino es proestadounidense, un aliado y un amigo. “Ha trabajado con nosotros en muchos temas. Tenemos una diferencia sobre el control del Canal. El presidente [Donald Trump] ha sido claro: ese canal fue construido por Estados Unidos. Ese canal se le entregó a Panamá, no a los chinos. No al gobierno chino. No a una compañía china”, insistió.

“Tenemos grandes preocupaciones sobre la influencia que tienen compañías con vínculos con el gobierno comunista de China sobre el Canal. Es inaceptable”, dijo Rubio, al tiempo que aseguró que consideran que el acuerdo entre Estados Unidos y Panamá “ha sido violado”.

Reconoció que el gobierno panameño ha adoptado algunas medidas concretas, como la salida de la Ruta de la Seda con China.

“Panamá es el primer país del hemisferio en abandonar esa postura con China. Creo que él [Mulino] es un presidente que también reconoce los vínculos con la corrupción que ha existido en el pasado con administraciones anteriores en Panamá a través del dinero chino”, agregó el secretario de Estado.

Rubio indicó que seguirá trabajando y cooperando con Panamá, pero “la postura del presidente Trump es clara: el Canal no puede seguir bajo la influencia del gobierno chino como lo está ahora. Y veremos qué pasos se pueden tomar para que ese control se acabe. Porque, al final del día, no podemos permitir en nuestro hemisferio que un lugar tan clave, pagado por Estados Unidos y construido por Estados Unidos, caiga en manos de un gobierno comunista en China”.