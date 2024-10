Ruiz Díaz no fue el único: todos los directores de la alcaldía pusieron su cargo a disposición de Mayer Mizrachi

Escuchar audio noticia

Roberto Ruiz Díaz, el vicealcalde del distrito capital, no fue el único que renunció como secretario general de esa entidad. Todos los directores del Municipio de Panamá pusieron su cargo a disposición, por solicitud del alcalde Mayer Mizrachi.

Entre ellos están:

Paola Quintero: Recursos Humanos

Alexandra López: Legal y Justicia

Irina Tapia: Asesoría Legal

Luis Ábrego: Mercados

Salvador Aviad Cattan: Ambiente

Ricardo Araúz: Descentralización

¿La razón?

De acuerdo con personas cercanas a la administración alcaldicia consultadas por este diario, Mizrachi estaría pensando hacer una “reorganización” completa de la alcaldía.

De momento, Mizrachi no ha aceptado la renuncia de Ruiz Díaz, quien se mantiene en su despacho. De hecho, Ruiz Díaz, quien confirmó su intención de irse, ha aclarado que no tiene ninguna “diferencia personal” con el alcalde.

Esta semana, los dos han trabajado directamente en el presupuesto para el año 2025. Precisamente ahí surgió uno de los desacuerdos entre ambos: de pronto surgió una deuda por pagar de $14 millones que, hasta entonces, el todavía secretario general desconocía por completo.

El vicealcalde Roberto Ruiz Díaz dio explicaciones sobre la renuncia que presentó al cargo de Secretario General de la Alcaldía de Panamá.https://t.co/EbVREidnZx pic.twitter.com/uT33DKqGw9 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 25, 2024

El Municipio de Panamá ha estado bajo presión por varios temas.

Uno de ellos el desfile de Navidad 2024, un evento que costaría casi $1.5 millones y que había sido adjudicado de manera directa a las empresas Grupo Pompa y Festieventos. La última había sido contratada para estos mismos menesteres por el anterior alcalde José Luis Fábrega.

Ruiz nunca estuvo conforme con esa contratación. Al final, Mizrachi tomó la decisión de cancelarla. ¿Por qué?

Habría dos motivos. El primero: Festieventos habría incluído una cláusula que no convenía al municipio. El segundo: el presidente José Raúl Mulino le pidió a las instituciones públicas que no participaran en el desfile navideño, pues no hay presupuesto.

Ruiz Díaz emitió en la noche del jueves un comunicado en el que contó que decidió dar un paso al costado, porque considera que “el trabajo no se está haciendo bien”, y prefiere apoyar y cooperar desde la vicealcaldía.

Se intentó ampliar esta información con el vicealcalde, pero no atendió los requerimientos de La Prensa. Tampoco lo hizo el alcalde Mizrachi.