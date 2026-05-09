Ruta de la Plata: Mizrachi fue el alcalde que más fondos privados reportó; Galván y Chong le siguen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los registros muestran que a la campaña de Mizrachi contribuyeron sociedades anónimas, personas naturales y familiares.

Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, fue el candidato a alcalde que más donaciones privadas recibió durante la campaña electoral de 2024. Según lo reportado ante el Tribunal Electoral (TE), captó más de medio millón de dólares en aportes.

En total, 391 donantes aportaron $555,314 a su campaña, de acuerdo con la herramienta digital “La Ruta de la Plata”, lanzada esta semana por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.

El visualizador convierte en datos abiertos los reportes de ingresos y gastos del financiamiento privado presentados por 153 candidaturas electas en los comicios de 2024.

Los registros muestran que a la campaña de Mizrachi contribuyeron sociedades anónimas, personas naturales y familiares. Además, el propio alcalde realizó siete aportes a su candidatura por un total de $85,000.

Alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Cortesía

De acuerdo con el informe, Mizrachi —quien ganó las elecciones con 161,460 votos bajo la bandera del Partido Popular— reportó gastos por $555,005 antes de los comicios, es decir, $308 más de lo que recibió en ingresos.

La mayor parte del dinero fue destinada a propaganda y pago de personal, rubros que en conjunto sumaron $460,367. En alquiler e infraestructura reportó $38,000.

Donaciones privadas a los alcaldes en campaña.

En septiembre de 2025, la Fiscalía General Electoral recibió los resultados de una auditoría realizada por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, la cual identificó donaciones provenientes de dos sociedades extranjeras.

Una de ellas fue Business Association Ltd., que aportó $10,000 el 16 de abril de 2024. La otra fue Bernadette Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), que entregó $20,000 el 31 de enero de 2024. Aportes que podrían contravenir disposiciones del Código Electoral.

Sin embargo, la fiscalía archivó el caso mediante la Resolución de Archivo 24-FAES-2025, del 1 de diciembre de 2025.

El piloto de Colón

El segundo candidato a alcalde que más fondos privados recibió fue Diógenes Galván, un piloto de barcos del Canal que llegó a la Alcaldía de Colón por libre postulación con 35,486 votos.

Diógenes Galván.

Según el visualizador, Galván recaudó $107,100 de un total de 16 donantes. De esa cifra, reportó $28,000 como recursos propios. Entre las sociedades que realizaron aportes figuran Artal 2 Construcciones, con $32,000, y Movimiento Indep Pan, con $10,000.

En cuanto a los gastos, Galván destinó $53,000 al pago de personal de campaña y $14,000 a propaganda.

En tercer lugar aparece el alcalde de La Chorrera, Panamá Oeste, Eloy Chong, quien compitió bajo la alianza Cambio Democrático–Partido Panameñista. Chong reportó ingresos privados por $97,279, de los cuales casi el 50% correspondieron a “fondos propios”. Ganó la alcaldía con 37,190 votos.

Eloy Chong, alcalde de La Chorrera.

La cuarta posición la ocupa el alcalde panameñista de David, Chiriquí, Joaquín De León, quien ganó con 38,864 votos y recibió $86,125 de 19 donantes.

De ese monto, $59,000 fueron aportes en efectivo y $22,000 se reportaron mediante cheques.

La independiente

En el caso de Irma Hernández, electa alcaldesa de San Miguelito con 89,000 votos y su lema “Un San Miguelito más bonito”, reportó ingresos privados por $84,302. De esa cifra, el 65% corresponde a donaciones realizadas mediante cheques o transferencias bancarias.

Irma Hernández actual alcaldesa de San Miguelito, durante una reunión de transición con Héctor Valdés Carrasquilla.

Entre sus donantes figura Mayer Mizrachi, quien aportó $2,000. Además, la Fundación Para El Fort Ci contribuyó con $3,831, mientras que a través del Tribunal Electoral se reportaron aportes por $26,196.

Hernández, de la coalición independiente Vamos, destinó en gasto de propaganda un total de $34,028 y en el renglón alimentación utilizó $18,272.

Para conocer en detalle quienes contribuyeron, CONSULTA EL BUSCADOR INTERACTIVO DE LOS DONANTES DE CAMPAÑA DE ALCALDES, disponible en nuestra plataforma.