Ruta de la plata: Torrijos y Mulino encabezan la lista de los que más donaciones recibieron

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Martín Torrijos y José Raúl Mulino fueron los candidatos que más dinero reportaron haber recibido en concepto de donaciones privadas, cuando hacían campaña para las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Torrijos, que compitió como candidato presidencial del Partido Popular, captó un total de $4,445,369 para su campaña, mientras que Mulino —quien se convirtió en candidato presidencial de Realizando Metas (RM) tras la inhabilitación de Ricardo Martinelli, dos meses antes de los comicios generales— logró recaudar $3,075,700.

Si se suman las donaciones de Mulino con aquellas que recibió Martinelli antes de su inhabilitación ($1,584,377), la candidatura presidencial de RM fue la que reportó la cantidad más alta: $4,660,077.

En total, las ocho campañas presidenciales registraron aportes privados que, en conjunto, suman poco más de $16.1 millones.

La información se desprende de los reportes que los propios candidatos entregaron el Tribunal Electoral (TE) y que ahora están disponibles de forma abierta y ordenada en el visualizador denominado “La Ruta de la Plata”.

La herramienta, una iniciativa lanzada esta semana por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), detalla, por ejemplo, que del total que recibió Torrijos, $4.3 millones fueron a través de cheques o ACH, $66,144 en especie y $3,425 en efectivo.

Team Martín

Torrijos listó un total de 476 donantes, entre los que figuran el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro, con un aporte de $60,000; Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), con $50,000; Alberto Vallarino Clement, con $10,000, y Alberto Alemán Zubieta, con $10,000. Los dos últimos son ahora asesores de Mulino.

Monto de donaciones recibidas por candidatos presidenciales y reportadas ante el TE.

La herramienta también hizo un recuento de los gastos reportados por Torrijos, los cuales ascienden a $4,722,149, es decir, $276,779 más de lo recaudado.

El mayor gasto, según el informe de Torrijos, fue en publicidad y promoción, por $2,999,667. Para el pago de activistas y personal de campaña destinó $928,000. En transporte desembolsó $416,000 y en alimentos, $123,000.

Torrijos, que ya fue presidente de la República (2004-2009) por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), obtuvo 364,536 votos en la elección del 5 de mayo de 2024, quedando en tercer lugar. En total, compitieron ocho candidatos presidenciales.

Martinelli-Mulino

Mulino, que -como se sabe- fue el eventual ganador de la contienda, registró un total de 450 donantes privados, entre sociedades anónimas y personas naturales. Del total que recibió, $2.9 millones fueron a través de cheques o ACH. En tanto, $95,700 los recibió en especie y $48,500 en efectivo.

"Ricardo Martinelli nunca me pidió a mí absolutamente ningún compromiso", dijo.

En el informe se destacan algunos donantes. Por ejemplo, Casco Antiguo 5004, S.A. (que preside Tobias Carrero Nacar), $100,000; Anel Flores De La Lastra, actual contralor, $10,000, y Aaron Ramón Mizrachi, $5,000.

Al igual que Torrijos, Mulino destinó la mayor parte del dinero a publicidad y promoción: $2.3 millones. Para movilización y transporte asignó $294,000 y para servicios y administración, $95,700.

Mulino se convirtió en candidato presidencial casi en la recta final de la campaña electoral, luego de que los magistrados del TE inhabilitaran a Martinelli, luego de que la juez Baloisa Marquínez declarara ejecutoriada su condena de 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli se marchó a Colombia (país que le concedió asilo), para evitar su ingreso a prisión.

Mulino ganó las elecciones presidenciales con 778,763 votos (34.23%).

Roux y Carrizo

Rómulo Roux —quien fue postulado por Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista— aparece como el tercer candidato con mayor recaudación de fondos privados para campaña. El informe detalla que recogió $2,347,688. Quedó en cuarto lugar.

La cantidad de donantes que reportó fue de 201. El 96% de esos fondos privados fueron mediante cheque o transferencia bancaria.

Mientras que el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, que fue el candidato del entonces oficialista PRD, captó $1,118,721.

Carrizo, que quedó en sexto lugar con 5.9% de los votos, tuvo el mayor número de donantes: 630.

Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (MOCA), recibió un total de $793,750 en donaciones y quedó de segundo, justo detrás de Mulino. Lombana es el que menos donaciones reportó.

En tanto, los tres candidatos presidenciales por la libre postulación reportaron poco más de $2.7 millones. De esa cantidad, $915,144.66 corresponden a Zulay Rodríguez; $877,001.98, a Maribel Gordón, y $953,491.41, a Melitón Arrocha.