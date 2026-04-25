Sábado picante: ¡¡Agua, agua, agua!!

Exclusivo

En la oficina oblonga del Palacio de las Garzas –donde despacha José Pepe Mulino, fue convocada una reunión de urgencia. El Ejecutivo había olvidado ungir al que dirigiría los destinos del agua del Idaan. Los invitados llegaron puntualmente, conocían el carácter explosivo de don Pepe ante las tardanzas. ¿Quién será el ungido?, preguntó Luli, entrando en materia de inmediato. Ya tenemos a dos en la terna, pero falta el tercero. Mulino, repentinamente, abrió sus ojos. Había decido echar una siestecita mientras Luli, Chelín y los otros se ocupaban de los detalles aburridos: capacidad, experiencia, títulos, etc. Pendejadas. Pero Luli le hizo recordar algo a don Pepe.

–Luli, ¡eres un genio!, exclamó el presidente. El ministro no entendía nada. Chelín, desconectada por completo, trataba de entender qué hacía en esa reunión y cuáles eran sus deberes como secretaria de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia. Se lo había preguntado a Luli cuando don Pepe la nombró, pero solo atinó a decir que era un reconocimiento del presidente por su gran desempeño junto a él durante más de 30 años, honor que extendió a sus dos hijos. Convencida de que un pupitre al lado de la oficina oblonga y dos hijos en el Gobierno la distinguían como miembro del círculo cero del presidente, Chelín saltaba en un pie. ¡Ni un paso atrás, carajo!, pensó, pero corrigió de inmediato… “Con paso firme”… Si me oyera, sonrió.

–Chelín, preguntó don Pepe, ¿tu tienes un hijo que le dicen o se llama Tercero?

–Sí, Toñín. ¿No recuerda que lo nombró en Conades? También acuérdese que nombró al otro hijo mío –a Toño–, pero ese todavía está en Los Santos, en la Dirección de Salud, pero con ganas de venir a Panamá. ¿No habrá un puestito acá para él? Mire que yo siento que él puede hacer mejor labor que el ministro que usted puso en Salud. Él es bueno en su campo y también con el agu…

Don Pepe la interrumpió. –Es que Toñín puede ser el tercero en la terna del Idaan… Hasta tiene el nombre y eso debe ser una señal, una señal buena. Dime Chelín, ¿tu hijo es ingeniero o plomero o sabe nadar?, preguntó. Chelín frunció el ceño, desconcertada. No, don Pepe, usted sabe que él es abogado –y de los buenos– pero no es ingeniero ni nada de eso. Aprendió a nadar, pero nada de plomería. Lo único que sabe de plomería es que usted tiene un amigo al que le dicen el plomero. ¿Por qué lo pregunta?

Luli le explicó que el presidente iba a ungir a su hijo, que lo pondría en la dirección del Idaan. Pero Toñín debe tener un título universitario “en materia afín a la entidad”, como lo exige la ley, le informó. Chelín, incrédula porque sentía más suerte que la mismísima Nadia del Río, le preguntó a don Pepe: ¿Y eso es más plata? Sí, le respondió Luli: Lo pone al nivel de un ministro. ¿Y para conseguir ese puesto, Toñín tiene que haber estudiado alguna cosa relacionada con el agua?, preguntó. Sí, subrayó Luli, algo que haya hecho o estudiado, como lo que le preguntó don Pepe: plomería, saber nadar, eso bastaría, subrayó Luli. Mera formalidad.

A bueno –contestó Chelín– ¿Cuenta que fue presidente de la Asociación La Tuna de Calle Abajo de Las Tablas?, porque fíjese, don Pepe, conseguir agua para los carnavales en Las Tablas no es poca cosa. Además, también tiene experiencia administrando carros cisterna… Usted sabe… cisternas para el carnaval… con agua. Y no olvide que ha hecho unos pozos. Además, sabe nadar como sardina en charco.

–Presidente, concluyó un Luli satisfecho: La experiencia de Tercero es invaluable. Si bien no cumple con todo, su experiencia con el agua es un hecho: carnavales, pozos y natación… suficiente experiencia si le preguntan durante la ratificación en la Asamblea… – ¿Asamblea?, interrumpió Chelín, preocupada. Oiga, pero mi hijo no pude resolver la contaminación del río La Villa. ¿Eso será un problema?

–¡Qué va, Chelín!, respondió don Pepe. Mírame: Yo prometí resolver el problema del desempleo… y hasta ha empeorado. Prometí chen chen… y nada. Prometí un tren, y nadaaa. Entonces, si Toñín no puede con el río, tampoco pasa nada. Quédate tranquila, porque aquí lo importante es el cuento, no el hecho. Chelín, te felicito… Ve a darle la buena noticia a tu hijo, que es mi ungido. Y ahora sí, Luli, llama a Félix y pregúntale cómo va la remodelación de la casa en Boquete…