Sábado Picante: Entrelíneas

El presidente José Raúl Mulino dio un informe de gestión ante la Asamblea Nacional proyectando optimismo; contradictorio y confrontacional en ocasiones, y guardándose información en otros casos.

A mi entender, el centro del informe estuvo en los últimos minutos de ese larguísimo discurso –de más de una hora– que dio a la Nación: reforma educativa, actividad minera y reformas constitucionales. Pudo haber profundizado, pero no lo hizo.

No estoy seguro de cómo haría la reforma educativa, pero es un tema que reviste de importancia para el futuro del país. Mulino habló en su discurso de sumar gente, pero en este caso, restó, pues le entendí que no quiere la participación de los docentes en esta discusión. Espero haber entendido mal, porque no incluirlos es como pretender construir un edificio sin los planos del arquitecto.

Mulino sigue usando la confrontación para dirigirse a los docentes, lo que le impide darse cuenta de que, pese a que él tenga o no la razón –que no se la doy– no todos encajan en su estrecha definición de alborotadores. Hay profesionales entre los docentes valiosos, que tienen aportes que hacer, y excluirlos no solo es un acto abiertamente discriminatorio, sino de obtusa e imperdonable necedad. Solo porque no coinciden en todo con él no significa que ellos sean el enemigo.

Además, Mulino critica a los docentes porque dice que siempre le dicen que no a todo. ¿Pero acaso él no hace lo mismo? Eso de que, si no estás conmigo, estás contra mí es una actitud tan retrógrada que debería darle vergüenza adoptar tales posturas, porque no le conviene a una persona que llegó a la Presidencia con la gran mayoría del pueblo en su contra.

Entonces, en lugar de tratar de ganarse a la gente, las aleja. ¿No se ha preguntado cuántos votos obtendría si las elecciones fueran hoy? Ganó con pocos votos y gobierna con un apoyo mucho menor.

En cuanto a la mina, no quiso referirse al tema, salvo para decir que hay que esperar los resultados de la auditoría ambiental. Pero mencionó que, a cambio de la venta del concentrado de minerales que hizo la minera tras perder el contrato, Panamá obtuvo $30 millones, pero se guardó cuánto obtuvo la mina por la venta de un cobre que nunca le perteneció por tener un contrato ilegal.

Si así van a ser las cosas, solo va a provocar sospechas, suspicacias y, además, justificadas. ¿Qué garantías obtuvo First Quantum para retirar sus arbitrajes internacionales? ¿Alguien cree que esa empresa tomaría un riesgo sin tener respaldo? No lo creo.

Decirnos que hay que esperar los resultados de la auditoría para tomar decisiones es solo un acto de prudencia, porque las decisiones sobre la mina, a mi entender, están tomadas desde hace tiempo.

Pero la auditoría le daría legitimidad a cualquier decisión que quieran divulgar sobre el futuro de la mina. Y esto es jugar sucio, por lo que de antemano tienen que saber que no hay que descartar que sus acciones no comunicadas y tomadas en las sombras, podrían tener consecuencias muy serias y solo serían ellos –los del Gobierno– los responsables de otro fracaso.

En cuanto a las reformas constitucionales, dijo que se harían mediante un acto de reforma originaria, un acto que no está definido en nuestra Carta Magna. Se haría en virtud de lo que dispone el artículo 2 de la Constitución: “El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial…”. Es decir, que sería un acto soberano del pueblo hacerlo por esta vía.

El problema de este método es que generará una discusión que puede retrasar la aprobación de las reformas, pues habrá quien demande su inconstitucionalidad, si es por esta vía. Si se trata de reformas importantes, nada mejor que generar la discusión sobre el árbol, y dejar a un lado el bosque.

Así que es probable que de las reformas constitucionales no obtengamos ni chicha ni limonada ni chicheme ni saril. Será una buena forma de dejarnos oler las viandas con la seguridad de que no obtendremos ni una migaja de pan.