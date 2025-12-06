Sábado Picante: La mina y los negocios conexos

Exclusivo Suscriptores

El rumor es cada vez más intenso. La mina de cobre parece que será reabierta el próximo año, pero el Gobierno no nos ha dicho una palabra de cómo será ese proceso, salvo que no será una concesión. Las señales de esa reapertura ya se sienten, al menos en los distritos de La Pintada y Penonomé. Contrataciones masivas, transporte de empleados, etc. Y si First Quantum está en todo esto sin protestar y hasta con renovado entusiasmo, supongo que cuenta con algunas garantías, negociadas a espaldas de la sociedad. Como quien dice, todo está hablado y nosotros solo seremos los testigos de palo, como siempre.

Si se desatan protestas a causa de la reapertura, ¿el Gobierno estará preparado para hacerle frente? Y si lo está, ¿a quién le compró el gas lacrimógeno y sus lanzadores; municiones para escopetas y armas para las unidades del control de multitudes de la Policía Nacional? ¿A quién le compró las máscaras antigás, uniformes, cascos, escudos, granadas de humo o gas pimienta, etc.? La pregunta no es retórica. Si alguien quiere saber cuánto ha gastado el Gobierno en todo esto y a qué empresas se lo ha comprado o si hubo licitación o una compra directa, ¿lo responderá? Estoy seguro de que no, porque es muy probable que la compra la declaren sensible, clasificada, secreta, “solo para sus ojos”, y todas esas idioteces, a fin de no revelar quién les vendió todo.

¿Pero hace falta que respondan? A estas alturas, lo dudo. Es que tontos tampoco somos ante lo evidente. Y es porque no han tenido recato alguno en disimular esa incestuosa relación proveedor-amigo-funcionario. De hecho, son casi familia, porque la familia se protege, sus miembros pertenecen a la intimidad del hogar, ayudan en los momentos difíciles o están ahí para apoyarte en la compra de un carro o en adquirir o remodelar la casa o costear la celebración de un evento familiar importante. La familia es más que una amistad, es incondicional: es estar en las buenas y en las malas.

Entonces, estamos frente a una relación simbiótica, nacida a la luz del sol, transparente, que lanza mensajes claros, directos y contundentes y que no deja lugar a la imaginación. La mina será un negocio más y los agentes de policía –esos que tendrán la misión de garantizar su reapertura– son la excusa para hacer más negocios, al igual que lo fue la celebración del Día del Policía este año. ¿Nobles propósitos para hacer negocios? Hipócritas no son… todo es transparente: donde celebran, con quién celebran, aunque lo que no se sabe es cuánto se pagó.

Estar en el círculo cero es el mayor activo de un empresario. Es como tener una tarjeta de presentación de una alta autoridad y que al reverso diga: “Haga lo que le pide el portador de esta tarjeta sin hacer preguntas”. Eso pasó y está pasando. Y, aunque se quejan de que están cansados de que a los malhechores les den libertad, ¿acaso eso no lo hacen con los amigos? Claro que sí, y de eso hay evidencias. ¿O es que no recuerdan que el lavado de activos se convierte automáticamente en delito político si lo comete un servidor público, y por eso merecen la libertad?

Hay ciudadanos que cuentan con esas tarjetas, obteniendo así licencia para estar por encima de la ley. Esa es la tónica en este gobierno, que en nada se diferencia del que huyó a Colombia, del que pretende darnos lecciones de moralidad desde su dorada impunidad. Él y su gente hicieron negocios con hospitales, con calles y carreteras y hasta con la comida para los estudiantes. Y hoy, igual que antes, lo hacen con la Policía, con la salud, con la educación y con obras cuestionables. Entonces, ¿para qué fue toda esa alharaca de defender la democracia? ¿Para eso la querían? ¿Para hacer negocios?