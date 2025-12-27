Sábado picante: Rosca navideña

Exclusivo Suscriptores

Tengo que felicitar al Gobierno por regalarle la “mejor” noticia a los panameños en esta Navidad: que la esposa del delincuente Guillermo Ferrufino, Milena Vallarino, es candidata para recibir rebaja de pena del Órgano Ejecutivo, después de darse a la fuga y ser condenada por enriquecimiento injustificado. Esta pareja no pudo explicar el origen de patrimonio personal: más de $2.2 millones.

La rebaja de pena, según el comunicado que anuncia el proyecto de impunidad, se hace cumpliendo el numeral 7 del artículo 2 de la Ley 31 de 1998 de Protección a las Víctimas del Delito. Sí, así como lo lee: “protección a las víctimas del delito”. Pero, como si tal aberración fuera poca cosa, la ministra de Gobierno y Justicia, Dinoska Montalvo, –promotora de esta mamarrachada– se le ocurrió informar de su idea a las víctimas los días 24, 25 y 26 de diciembre. ¿Existe fecha menos idónea para hacer semejante anuncio? La elección de esos días apesta a complicidad.

Esta ministra ha demostrado un amor desmedido por la impunidad. Lo hizo en el juicio del mitómano que huyó del país rumbo a Colombia por miedo a que su microscópica valentía fuera traicionada por su lacrimógena cobardía. Por ejemplo, en diciembre de 2024, Montalvo pretendió que Guillermo Ferrufino saliera de la cárcel a hornear pan. La sinvergüenzura fue defendida por Montalvo diciendo: “¿Por qué no vamos a aprovechar que enseñen un oficio a otros? [...] En las cárceles te encuentras con gente sorprendente, y nos preguntamos cómo, con tanto talento, terminan en estos lugares”. En este caso, ministra, terminaron allí, precisamente, por carecer de talento, neuronas y por ser unos ladrones ineptos. Y usted, mejor que nadie, debería saberlo.

Pero esta funcionaria está convencida de que somos idiotas. No sé qué puede enseñar Ferrufino, a no ser que fueran estupideces o robar torpemente, pero ¿hornear pan? No creo que ni para eso sirva. Pero, volviendo al numeral 7 del artículo 2 de la Ley 31 de 1998, este dice: “Son derechos de las víctimas: …Ser oídas por el Órgano Ejecutivo cuando éste deba decidir sobre la rebaja de pena o sobre la concesión de libertad condicional a favor del sancionado”.

Pregunto a la abogada y ministra de Gobierno: ¿Quién ejerce la representación del Estado panameño, que en este caso es la víctima de estos ladrones? ¿Acaso no es su jefe, el presidente de la República? ¿Entonces, no debería José Raúl Mulino objetar personalmente esta rebaja de pena, ya que él nos representa a todos, o lo que es lo mismo, al Estado panameño? Pero, además, siendo usted su subalterna, ¿cómo se atreve a sugerir una rebaja de pena a Milena Vallarino si usted debiera ser –por su cargo, jerarquía y deberes– una celosa guardiana de los intereses del Estado?

El delito de enriquecimiento injustificado priva de recursos a los más necesitados, solo para que ladrones gocen de lujos que, de otra manera, no sabrían cómo adquirir: carros, fiestas, viajes, joyas, todas las superficialidades que definen una vida hueca y sin propósito. Por ello, este delito debería ser excluido de indultos o rebajas de pena, en especial, porque quienes lo cometen son la pura expresión material de la miseria humana.

Pero, en su lugar, los premian. Entonces, ¿en qué se diferencia la ministra de los Ferrufino de este país? Solo hay que ver el mamotreto que son las “licitaciones” de la comida en las cárceles. Su olor no es otro que el del pan que hornearía el “compañero” Guillermo y la fetidez a cobardía que dejó el que ahora chochea en Colombia. ¿Alguien duda que huela a rosca?