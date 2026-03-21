Sábado Picante: Una heroína llamada Irene

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Se llama Irene Lanzaco. La conocí en Alcalá de Henares (Madrid), junto con un grupo de periodistas y ejecutivos de redacción de medios europeos y latinoamericanos, comprometidos y honestos en sus planteamientos como pocas veces he visto. Conocer a Irene fue inspirador. Se trata de una mujer admirable, que bajo su voz serena y de suave modulación, esconde una heroína indomable, con más valor y voluntad que un ejército de machos rebosantes de esteroides. Su hablar pausado seguramente fue interpretado por los abogados del gigante Meta (la poderosa empresa propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otros) como alguien a quien no debían temer. La subestimaron.

Contra todo pronóstico, con toda la adversidad que puede un ser humano cargar sobre sus espaldas, pero también con lastres de frente, de costado, incluso tirando con el pesado escepticismo de los propios medios a los que representa, Irene se lanzó contra el gigantesco molino, de esos contra los que arremetió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Irene se enfrentó al coloso molino de mil aspas con un equipo legal erudito, pero lejos del ejército de los muy bien pagados abogados de Meta. Y consiguió una victoria tan inesperada como trascendental.

Irene Lanzaco, directora de la Asociación de Medios de Información. Tomada de elcorreo.com

Irene se fue al campo de batalla legal en representación de 87 miembros de la Asociación de Medios de Información (AMI) de España. Es su directora general, y artífice de la demanda, que con agudeza jurídica identificó dos prácticas de Meta que demandó en las cortes mercantiles de España. El 19 de noviembre de 2025, un juzgado de Madrid –después de meses de litigio– promulgó la sentencia: condenó a Meta a pagar a medios españoles 542 millones de euros (unos 627 millones de dólares al cambio de hoy) por competencia desleal, tras sacar ventaja publicitaria mediante el uso indebido de datos personales de millones de usuarios.

No fue una victoria que solo buscaba plata, aunque el monto pueda parecer impresionante. Se trata de una sentencia cuya principal consecuencia es proteger la democracia, porque sin medios de comunicación que gocen de una buena salud financiera, no se puede garantizar un periodismo independiente, serio y valiente. Irene lo resumió en una entrevista que dio poco después de conocer la sentencia: “Seguiremos trabajando para lograr un mayor equilibrio en el entorno digital, en el que los medios de comunicación cuenten con garantías reales para su sostenibilidad, puedan desarrollar su labor en condiciones justas y continúen ofreciendo a la sociedad información rigurosa y de calidad”.

Ese nivel de compromiso la hace merecedora de mi admiración más profunda. El solo enfrentarse con ese coloso que es Meta me hace verla como si ella fuera la mismísima Capitana Marvel. Y si bien la sentencia en su contra fue recurrida por Meta, el litigio jurídico marca un antes y un después. Si la sentencia es confirmada, presumo que habrá más demandas similares, un efecto cascada que las plataformas de Meta no querrán enfrentar, por lo que tendrían que negociar. Albergo esperanzas y, sinceramente, espero que la ley esté a favor de los españoles, porque una sentencia en firme a su favor tendría efectos transfronterizos.

Si bien hay quejas sobre la burocracia de la Unión Europea para proteger los medios –que, contrario a lo que ocurre en Panamá y muchos otros países latinoamericanos–, hay gente preocupada y haciendo lo posible –e imposible– para mantener con vida los empobrecidos medios del viejo continente. También cuentan con leyes y reglamentos que les permiten defenderse de la opresión digital a la que están sometidos… y obtener victorias inesperadas, pero justas, como las de Irene, quien fue merecidamente galardonada esta semana durante el IX Congreso CELAC-UE de Editores de Medios.

Me avergüenza que, mientras estos litigios tan desiguales se libran en las cortes y parlamentos europeos, la mayoría de nuestros diputados están enzarzados en nimiedades que muestran su descomunal ego, la pequeñez de su alma y lo infinito de su ignorancia, incapaces, incluso, de describir sus deberes constitucionales. Pero eso sí, siempre incansables a la hora de pedir dinero al Ejecutivo para que centralice la descentralización en sus bolsillos o dinero del Estado para pagarles a sus peones de campaña.

Si nuestros diputados fueran un punto de referencia, los eurodiputados serían el equivalente a dioses y ellos solo esclavos de sus miserias materialistas, carentes de moralidad, cadáveres insepultos víctimas de su insaciable codicia y cuya indigencia intelectual ha avanzado tanto que ya ha hecho metástasis en casi todo el cuerpo legislativo. Por eso, conocer a una verdadera heroína como Irene es como respirar aire puro: renovador e inspirador.