Saltarse las reglas

Una sociedad se erige en base a unos criterios e ideas que resultan necesarios y fundamentales para que la vida en ésta pueda ser, mínimamente, llevadera, para que las actividades que en la misma se llevan a cabo respondan a la idea de lo que implica la vida en una comunidad. Tales criterios e ideas toman forma en lo que se conocen como, las reglas de convivencia, reglas que a su vez toman forma de normas jurídicas. La idea a las que responden las reglas de convivencia tienen como base el entendimiento de que, sin éstas, la vida en sociedad no sería posible. Dichas reglas, a su vez, son asumidas en el sentido que todos los que integran la sociedad las van a cumplir, sin que tenga que existir, en principio, nadie que te las imponga.

Unas de esas reglas mínimas, por ejemplo, son las reglas del tránsito, son las reglas que nos permiten poder transitar por nuestras calles y avenidas de las ciudades con la tranquilidad y certeza, que podemos transportarnos de un lugar a otro, sin mayores contratiempos. Como puede entenderse, son reglas mínimas que consisten en poder hacer uso de tu vehículo y atender lo que tales reglas implican, avanzar cuando puedes avanzar, hacer el alto cuando hay que hacer el alto.

Normas sencillas, como puede verse. Reglas cuyo cumplimiento no requiere de un conocimiento más allá de saber lo que es un alto cuando éste se requiere y avanzar cuando el mismo no existe. Así de simple.

Pues bien, esto que pareciera fácil ponerlo en práctica, sin mayores complicaciones ni exigencias resulta que no es así para ciertas personas. Para probar lo afirmado basta con ponerse cerca donde exista un alto, o cuando haya una luz roja en un semáforo para poder comprobarlo. Donde dice alto es como si no existiera, como si no dijera alto, o peor aún, como si la palabra alto lo que indicara es que puedes avanzar sin tener que detenerte. Existen conductores, incluso, que cuando ven el alto a lo que proceden es a ignorarlo, es decir, a imprimir mayor velocidad a su vehículo para pasarlo a mayor velocidad. Lo mismo, o peor, ocurre con la luz roja del semáforo, ya que hay conductores para los que dicha luz pareciera que los invitara a acelerar la marcha del vehículo, a pasar como si dicha luz está ahí porque alguien la puso simplemente por ponerla.

Hay del que vaya delante de uno de dichos conductores y ose hacer el alto o detenerte porque hay una luz roja. La salvajada a la que quedas expuesto por hacer el alto o detenerte por la luz roja no te la quita nadie. Y hay que ver qué clase de salvajadas. Lo peor es que quien se salta dichas reglas, de ocasionar un accidente, además de no asumir su responsabilidad, será quien después pretenderá darte clases de, cómo debiste conducir.

Sino cumplimos tales reglas que son tan obvias y evidentes y ante la exposición de todos, cuáles otras nos saltaremos cuando nadie nos ve. ¿De qué no seremos capaces, y ante qué no nos detendremos sino podemos cumplir un simple alto? ¿Cómo construir una comunidad si el alto no significa nada, o es entendido que puedes saltártelo porque no te va a ocurrir nada? ¿Para qué aprobar una reglas en el entendimiento que no las vamos a cumplir?

En una de sus grandes obras nos decía, José Saramago, que, “si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible para no vivir enteramente como animales”. La próxima vez que esté ante un alto pregúntese, qué significa para usted ese alto y, en base a lo que usted es, sabrá si hace o no ese alto.