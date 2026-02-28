Sábado Picante: Salvoconductos para robar: las notarías

Exclusivo Suscriptores

¿Alguien ignora el negociado que existe con las notarías? Y si todos sabemos que las notarías son un ancho grifo por donde se desperdician cientos de miles de dólares mensuales en los bolsillos de políticos y allegados, ¿por qué nadie hace nada para evitar esta hemorragia de dinero?

La respuesta es tan sencilla como dolorosa: nadie hace nada porque seguramente los que pueden cerrar el grifo quieren que siga abierto, primero porque se benefician ellos mismos, y segundo porque las notarías pagan deudas políticas; compran conciencias, pagan campañas políticas y favores. Es dinero contante que resuelve problemas inmediatos y a largo plazo.

No bien llega un gobierno nuevo cuando se procede al reparto, y el que reparte, por supuesto, se queda con la mejor parte. Luego se llama a los que se les debe dinero, ya sea por favores o por deudas políticas. Ellos tienen priorioridad. También hay notarías que se quedan en el banco del botín político en el que el mandamás decide cómo repartir el dinero de éstas: “Una parte para mí; otra para los leales; otra para comprar a los que se resisten; otra para regalos de fin de año, ya sea para electores o para los más allegados de los beneficiarios”. Y así hasta que no queda un real.

Hay los que se quedan con dos, tres o cuatro notarías —que es, obviamente, el que reparte y reparte— y que le servirán para redondear el salario de un amigo o los salarios de sus hijos o familiares o el de un “imprescindible”; o para que el que reparte y reparte se pueda comprar relojes de alta gama, que luego exhibe como si su valor de $30 mil o $40 mil o $60 mil pasara inadvertido. Tienen colecciones que pueden servir para encarar temporales de malas rachas o para pagar los estudios de los hijos.

Las notarías son cajas menudas que cada mes se vacían y se llenan con cientos de miles de dólares. Un diputado en la pasada Administración me confesó que le pidió al presidente —infructuosamente— dos notarías. En cambio, el dinero de varias notarías se recolectaba para luego ser repartido en las oficinas de un abogado que, a la sazón, era también un funcionario de tercera en el engranaje gubernamental formal, aunque de altísima jerarquía en las subestructuras que suelen construir los corruptos de alto vuelo. Sus oficinas quedaban en la torre de un banco en Obarrio, donde acudían seres de todo tipo a retirar “su” dinero.

Al diputado en cuestión le daban nada menos que $50 mil al mes… y no era el único. Esa oficina era como un avispero cuando había que retirar fondos: mensajeros, conductores y hasta seudoperiodistas iba a retirar lo suyo. Al terminar, se habían ido un par de cientos de miles de dólares, sin contar los miles de dólares de comisión que tenía el que repartía el dinero.

Las notarías son un negocio muy lucrativo en el que los notarios también son cómplices del hurto de fondos públicos y, si están dispuestos a ser socios de este atraco, ¿qué podemos esperar de la seriedad de sus actuaciones como notarios? ¿Seriedad? ¿Profesionalismo? Sus actuaciones son tan corruptas como el que recibe el dinero de lo que produce la notaría.

Entonces, ¿cuál es el propósito de notariar un documento en una oficina que se presta para la corrupción? ¿Qué seriedad pueden tener esos documentos? Son solo una excusa para drenar el dinero de ciudadanos y empresas para sus mezquinos propósitos. No en vano el nombramiento de notarios como instrumentos para hacer negocios es parte de la “agenda” en la que el abogado Luis Acevedo —un exoperador del exvicepresidente Gaby Carrizo— identificó las oportunidades que había en el Gobierno para hacer dinero fácil.

¿Este gobierno hará lo necesario para acabar con el negociado de las notarías? Estoy dispuesto a hacer una apuesta de que nada hará, porque dudo que alguien del Gobierno quiera acabar con un negociado tan bueno como vender consulados o concesionar pasarelas de pago por servicios estatales.