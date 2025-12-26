San Miguelito, Panamá y Colón definen sus presupuestos de 2026 en medio de desafíos estructurales

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres de los municipios más poblados y estratégicos del país —San Miguelito, Panamá y Colón— han definido su presupuesto para 2026, una hoja de ruta financiera que anticipa desafíos estructurales y decisiones clave para el próximo año.

Los planes presupuestarios reflejan presiones derivadas del aumento de los costos operativos, la creciente demanda de servicios básicos y la necesidad de equilibrar inversión, funcionamiento y control del gasto en contextos fiscales cada vez más limitados.

El último en conocerse fue el presupuesto del Municipio de San Miguelito, dirigido por la alcaldesa Irma Hernández, publicado en la Gaceta Oficial el pasado miércoles 24 de diciembre, por un monto de 45.5 millones de dólares.

San Miguelito

El documento indica que la planilla municipal absorbe 7.7 millones de dólares, mientras que otros gastos de funcionamiento suman 11.2 millones, impulsados principalmente por recursos del Fondo de Aseo, que aporta 7.7 millones a ese renglón.

San Miguelito tiene unos 280 mil habitantes. Foto: Alexander Arosemena

A ello se añaden 2.2 millones destinados a cuentas por pagar, una señal de obligaciones acumuladas que continúan presionando las finanzas municipales.

Un volumen significativo de recursos se concentra en obras e inversiones, con 16.2 millones de dólares, financiados casi en su totalidad con fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). A este esquema se suma el renglón de juntas comunales, al que se le asignaron 7.8 millones de dólares, un componente clave en la ejecución territorial del presupuesto y que refuerza el peso de la descentralización dentro del gasto municipal.

Durante la aprobación del presupuesto, la alcaldesa Irma Hernández destacó que se trata del presupuesto más alto en la historia del distrito. Señaló que el incremento de los recursos permitirá fortalecer la gestión municipal sin aumentar la planilla.

Irma Hernández actual alcaldesa de San Miguelito. Cortesía

Según explicó la jefa del gobierno local, el nuevo presupuesto refleja una reducción de la planilla municipal, lo que representa un ahorro aproximado de 400 mil dólares. Además, incluye 7 millones de dólares provenientes del cobro de la tasa de aseo, que a partir del 19 de enero de 2026 será administrada directamente por el municipio.

El monto avalado supera en 11 millones al presupuesto vigente, que fue de 34 millones de dólares. San Miguelito concentra una de las poblaciones más densas y vulnerables del país, con necesidades urgentes en infraestructura, recolección de desechos, mantenimiento urbano y programas sociales, frente a un presupuesto que debe estirarse al máximo. Así lo ha reconocido la propia alcaldesa, quien debe atender a una población de 280,777 habitantes.

Colón

Hace una semana, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, dio a conocer en conferencia de prensa que para el próximo año el municipio contempla un presupuesto de 31 millones de dólares.

Según Galván, el presupuesto de 2026 se sustenta en tres ejes fundamentales: el funcionamiento administrativo, la inversión local y los fondos establecidos por ley. Detalló que el gasto de funcionamiento asciende a 19.9 millones de dólares, mientras que para el Fondo de Inversión Local se contemplan recursos adicionales vinculados a mayores estándares de transparencia.

Colón enfrenta décadas de abandono. Alexander Arosemena

El alcalde indicó además que se incorporan inversiones no ejecutadas durante el año anterior, por un monto de 134,148 dólares, lo que eleva el total del presupuesto propuesto a 31.5 millones de dólares.

En el caso de Colón, los desafíos combinan limitaciones financieras con rezagos históricos en infraestructura y servicios básicos. Aunque su presupuesto es menor que el de Panamá y enfrenta menos presión poblacional que San Miguelito, el municipio colonense, con 240,722 habitantes, carga con altos niveles de deterioro urbano, informalidad y dependencia de transferencias estatales.

Distrito de Panamá

El Municipio de Panamá aprobó un presupuesto para la vigencia fiscal de 2026 por un total de 242.3 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud administrativa y financiera de la capital del país, donde reside cerca de un millón de habitantes, según datos de la Contraloría General de la República.

El distrito de Panamá es el más poblado del país. LP/Elysée Fernández

Del total, 169.9 millones de dólares se asignaron a la sede municipal para cubrir gastos de funcionamiento, inversión y servicios, mientras que 72.4 millones se destinaron al componente de descentralización, que incluye recursos para las juntas comunales y obras comunitarias. El monto representa un incremento aproximado de 10.5 millones de dólares respecto al presupuesto vigente.

A diferencia de San Miguelito, cuyo principal reto es administrar un presupuesto limitado frente a una alta densidad poblacional y fuertes presiones sociales, el Municipio de Panamá enfrenta desafíos asociados a la magnitud y complejidad de su estructura administrativa.

Con mayores ingresos propios y un presupuesto más robusto, la capital debe lidiar con el control del gasto, la eficiencia en la ejecución de obras y la supervisión de proyectos de gran escala, además de crecientes demandas en movilidad, mantenimiento urbano y servicios públicos, en una ciudad marcada por la desigualdad territorial.

El alcalde Mayer Mizrachi ha señalado que el presupuesto de 2026 incorpora proyectos orientados a infraestructura urbana, servicios públicos y control del espacio municipal. Entre las iniciativas previstas figuran parques infantiles con criterios de inclusión, la reparación de calles, veredas y accesos comunitarios, y la implementación de paradas inteligentes. A ello se suma una nueva fase de renovación de las piscinas municipales y la ampliación del sistema de vigilancia, mediante la incorporación de más cámaras y tecnología de monitoreo.