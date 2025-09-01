Panamá, 01 de septiembre del 2025

    Sancionan a cuatro funcionarios, uno de ellos por hacer videos para TikTok

    José González Pinilla
    Municipio de Chame. Tomada de Google/Lunoid Lunobot

    Cuatro funcionarios fueron sancionados recientemente por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

    De acuerdo con la entidad, la primera sancionada fue una servidora pública del Municipio de Chame.

    Tras una investigación, la Antai determinó que la funcionaria realizaba videos en la red social TikTok durante su horario laboral y utilizando el uniforme institucional.

    “Esta conducta representa un uso inadecuado del tiempo de trabajo y una clara violación a los principios de obligatorio cumplimiento: templanza, respeto, liderazgo, igualdad de trato y uso correcto del tiempo de trabajo”, destacó la entidad.

    El segundo caso corresponde a dos funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS), quienes fueron sancionados por “mantener una relación de unión consensual”.

    La Antai señaló que la relación fue “plenamente comprobada” y que ambos laboraban en la misma unidad administrativa. Esta situación constituye una falta a los principios de imparcialidad, transparencia y ética, agregó la institución.

    El último caso corresponde a una funcionaria del Ministerio de Ambiente, a quien se le comprobó que ocupaba un cargo sin la idoneidad correspondiente ni los requisitos académicos exigidos.

    “Aceptar un puesto sin tener la preparación adecuada atenta contra la eficiencia del Estado y el derecho de la ciudadanía a recibir un servicio público de calidad”, argumentó la Antai.

