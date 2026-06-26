Se acerca el 1 de julio: ¿qué está pasando en las bancadas?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A cinco días de la instalación de la nueva legislatura, las conversaciones continúan abiertas.

Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, las negociaciones entre las distintas bancadas continúan sin que se haya alcanzado un acuerdo concreto.

En un lado están los independientes de Vamos, que mantienen canales de comunicación abiertos con la bancada Seguimos y los partidos Panameñista y Cambio Democrático (CD) para evaluar posibles alianzas para el 1 de julio.

Por el otro está el oficialista Realizando Metas (RM), que prevé un escenario en el que su candidata, Shirley Castañedas, compita contra dos diputados más.

En tanto, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha expresado varias intenciones, algunas contradictorias: en menos de tres días, ha dicho que no sabe todavía qué hará, que no descarta una candidatura propia, que mantiene diferentes conversaciones... La verdad es que se da por hecho que acabarán apoyando a Castañedas, como hicieron el año pasado. De paso, quedan bien con el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien se ha reunido con Castañedas y le ha mostado su apoyo.

El apoyo del PRD a RM sería sin pedir a cambio alguna vicepresidencia en la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN). Eso también ocurre porque los espacios de poder que realmente le interesarían al PRD están en las comisiones legislativas.

Por ahora, hay dos candidaturas anunciadas y reconocidas públicamente: la de Castañedas y la del panameñista Jorge Herrera, actual presidente de la AN.

¿Qué pasa en Vamos?

Vamos se resiste a apoyar a Herrera (como hicieron hace un año) y acaricia la posibilidad de una candidatura propia.

La diputada Janine Prado explicó que ese sería uno de los escenarios que barajan, en medio de las intensas negociaciones. Confirmó que se mantienen abiertos los canales de conversación con el Panameñista, a quien intentan convencer para que sea un diputado de Vamos el que encabece una eventual alianza.

Roberto Zúñiga y Luis Duke, jefe y subjefe de la bancada Vamos, respectivamente. LP/Elysée Fernández

“Ahora habría la posibilidad de devolver esa reciprocidad y poder brindarle el respaldo a un candidato de la bancada independiente Vamos que pueda liderar esa nómina para la presidencia de la Asamblea Nacional”, indicó.

La diputada dijo que también han tenido acercamientos informales con algunos diputados de CD y reuniones con la bancada Seguimos, integrada por tres diputados del Movimiento Otro Camino (Moca) y por el independiente Betserai Richards.

Prado afirmó que la bancada (que ahora tiene 15 diputados, igual que RM) continúa unida y enfocada en defender una serie de principios que considera fundamentales dentro de las negociaciones que se desarrollan actualmente.

“Seguimos en un punto donde estamos todos unidos buscando lo mejor para poder encaminar la Asamblea”, señaló.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

Los principios a los que alude Prado son aquellos proyectos de ley para transparentar la administración público y la austeridad en el manejo interno de la AN.

“Los principios no son negociables”, reiteró.

Habla Raúl Pineda

Raúl Pineda, que será subjefe de la bancada del PRD (el jefe será Benicio Robinson) a partir del 1 de julio, indicó que el colectivo aún no ha decidido si respaldará a algún candidato.

También señaló que, por ahora, el PRD no espera formar parte de la junta directiva del Legislativo, por lo que no participa en negociaciones relacionadas con la primera o segunda vicepresidencia. Distinto será cuando sea el turno de conformar las comisiones permanentes.

Raúl Pineda, diputado del PRD. LP/Carlos Vidal

El PRD, acostumbrado a hacer lo que le da la gana en la Asamblea, actualmente no preside ni una de las 15 comisiones.

RM duda de los votos de Herrera

El diputado Luis Eduardo Camacho, de RM, puso en duda que Herrera logre los 36 votos necesarios para reelegirse.

Anticipa que al final competirán Castañedas, un candidato de Vamos y otro más, impulsado por Seguimos y algunos diputados que no tienen bancada. Esa idea parece poco probable, dado que Vamos y Seguimos usualmente van de la mano, hacen oposición y coinciden en muchos temas.

A RM le conviene que sean tres candidatos, porque de ese modo dividen el voto opositor.

En ese escenario podría imponerse quien obtenga la mayor cantidad de votos, sin necesidad de alcanzar los 36 respaldos, debido a la fragmentación del voto legislativo.

Diputado Luis Eduardo Camacho, del partido RM. LP/ Isaac Ortega.

En lo que sí tiene razón Camacho es que Herrera no convence a aquellos partidos que hicieron alianza con el Panameñista hace un año.

Ya hay quienes abiertamente hablan de buscar otro candidato; uno con el que todos estén conformes y que, de paso, sume votos. Ese podría ser Eduardo Vásquez, de CD, una bancada de ocho miembros que todavía no ha anunciado a quién apoyará.

Pero CD tiene otro pretendiente: RM. Para seducir a CD, RM le habría ofrecido mantener a Vásquez como presidente de la Comisión de Presupuesto.

Hasta ahora, CD y Vásquez han guardado prudente silencio, aunque algunos diputados de esa bandada han dicho que quieren votar por Castañedas para congraciarse con Mulino.

Seguimos no apoyará a Shirley

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, aseguró que ya comunicaron a Castañedas que no respaldarán su candidatura.

“A Shirley le dijimos que no la íbamos a apoyar para presidenta, por asuntos ideológicos”, aseguró.

Ernesto Cedeño, diputado de la Asamblea Nacional. LP/Carlos Moore

Cedeño agregó que su bancada tampoco descarta presentar una candidatura propia si no prosperan los esfuerzos para consolidar una alianza opositora.