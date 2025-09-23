Panamá, 24 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RENOVACIÓN

    Se agudiza la disputa en el Partido Panameñista por calendario de elecciones internas

    José González Pinilla
    Se agudiza la disputa en el Partido Panameñista por calendario de elecciones internas
    José Blandón, presidente del Partido Panameñista. Tomada de IG

    La pugna interna del Partido Panameñista se intensifica. Una de sus facciones impugnó el calendario de elecciones para la renovación de la cúpula del colectivo.

    +info

    Revés para Blandón: Tribunal Electoral abre paso a la renovación del Partido PanameñistaWillie Bermúdez: ‘El panameñismo no está para entregarse al gobierno’

    El recurso fue presentado por el abogado Dionisio De Gracia Guillén, cercano al presidente del partido y excandidato presidencial José Isabel Blandón.

    De Gracia argumenta que el calendario aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones del partido y avalado por la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral “reduce sin justificación” el periodo de seis meses recomendado en 2022 mediante decreto.

    A su juicio, la convocatoria a una Convención Nacional Extraordinaria para el 23 de noviembre de 2025 es prematura.

    Considera que debía establecerse un plazo de cuatro a cinco meses “para cumplir el debido proceso electoral, con el tiempo necesario tanto para la membresía como para las autoridades electorales”. Por ello, propone que la convención se realice en enero o febrero de 2026.

    Herberte Young, quien respalda las aspiraciones de Carlos Raúl Piad a la presidencia del Panameñismo —político cercano a la expresidenta Mireya Moscoso—, cuestionó la impugnación.

    “¿Cuál es el miedo?”, expresó. Explicó que la fecha del 23 de noviembre fue fijada por el Comité Electoral conforme a un fallo del Tribunal Electoral.

    “El Directorio Nacional carece de facultad para cambiar esa fecha. Dejen de inventar y no más dilaciones”, añadió.

    El recurso de impugnación quedó radicado en el Juzgado Segundo Administrativo Electoral.

    Se agudiza la disputa en el Partido Panameñista por calendario de elecciones internas
    Impugnación a la fecha de la convención del Partido Panameñista.

    El Partido Panameñista, que ahora busca renovarse, sufrió una de sus peores derrotas en las elecciones del 5 de mayo de 2024, cuando la alianza Por un Panamá Mejor, Lo Bueno Viene —que postuló a Rómulo Roux como candidato presidencial y a Blandón como su compañero de fórmula— quedó en cuarto lugar.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más