Se agudiza la disputa en el Partido Panameñista por calendario de elecciones internas

La pugna interna del Partido Panameñista se intensifica. Una de sus facciones impugnó el calendario de elecciones para la renovación de la cúpula del colectivo.

El recurso fue presentado por el abogado Dionisio De Gracia Guillén, cercano al presidente del partido y excandidato presidencial José Isabel Blandón.

De Gracia argumenta que el calendario aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones del partido y avalado por la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral “reduce sin justificación” el periodo de seis meses recomendado en 2022 mediante decreto.

A su juicio, la convocatoria a una Convención Nacional Extraordinaria para el 23 de noviembre de 2025 es prematura.

Considera que debía establecerse un plazo de cuatro a cinco meses “para cumplir el debido proceso electoral, con el tiempo necesario tanto para la membresía como para las autoridades electorales”. Por ello, propone que la convención se realice en enero o febrero de 2026.

Herberte Young, quien respalda las aspiraciones de Carlos Raúl Piad a la presidencia del Panameñismo —político cercano a la expresidenta Mireya Moscoso—, cuestionó la impugnación.

“¿Cuál es el miedo?”, expresó. Explicó que la fecha del 23 de noviembre fue fijada por el Comité Electoral conforme a un fallo del Tribunal Electoral.

“El Directorio Nacional carece de facultad para cambiar esa fecha. Dejen de inventar y no más dilaciones”, añadió.

El recurso de impugnación quedó radicado en el Juzgado Segundo Administrativo Electoral.

El Partido Panameñista, que ahora busca renovarse, sufrió una de sus peores derrotas en las elecciones del 5 de mayo de 2024, cuando la alianza Por un Panamá Mejor, Lo Bueno Viene —que postuló a Rómulo Roux como candidato presidencial y a Blandón como su compañero de fórmula— quedó en cuarto lugar.