Se cae sesión de la Comisión de Presupuesto en medio de la crisis de Vamos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estaban citados para las 9:30 a.m., pero pasado el mediodía, la mayoría de los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se había ausentado este jueves 11 de junio de la sesión convocada para aprobar traslados de partidas a favor de cinco instituciones.

Cuando finalmente se abrió la sesión, casi dos horas después de la hora prevista, solo cuatro diputados estaban presentes al momento de pasar lista: Eduardo Vásquez, presidente de la comisión; Raphael Buchanan; Janine Prado, y Marta Sandolla, suplente del perredista Crispiano Adames.

“A pesar de que varias instituciones ya estaban presentes aquí, lamentablemente la sesión se cae por el día de hoy”, dijo la diputada Prado, de la bancada Vamos.

Mientras llegaban algunos de los funcionarios citados, en los pasillos del Palacio Legislativo la conversación era una: la crisis política que atraviesa la bancada Vamos.

A diferencia de otras sesiones, en las que los diputados independientes suelen asistir puntualmente a las comisiones, esta vez varios de ellos estuvieron ausentes.

Neftalí Zamora y Manuel Samaniego, quienes renunciaron a la bancada Vamos tras el comunicado emitido por la junta directiva de la coalición en la madrugada de este jueves, en el que se anunció la suspensión de ambos diputados, no acudieron a la convocatoria de la comisión.

En sus despachos, ubicados uno al lado del otro en el edificio Legislativo, funcionarios informaron que ninguno de los dos había llegado. Tampoco estaba en su oficina el diputado y jefe de bancada de Vamos, Roberto Zúñiga.

Mientras tanto, en la Comisión de Presupuesto quedaron esperando Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá; Eduardo Carles, administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), y Nicanor Obaldía, director del Instituto Conmemorativo Gorgas.

Tras el anuncio del cierre de la sesión, los funcionarios se retiraron cerca de las 12:30 mediodía —la hora de la inauguración del Mundial de Fútbol— así como llegaron: acompañados de sus respectivos equipos y en camionetas.