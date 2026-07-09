Se duplican los cambios de residencia en la provincia de Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Bocas del Toro es una de las provincias donde más corregimientos se han creado en los dos últimos periodos.

Los cambios de residencia en el país registraron un aumento significativo durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo a cifras del Tribunal Electoral (TE), entre enero y junio de este año 9,656 ciudadanos realizaron este trámite.

Esto, según el Registro Electoral de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), representa un crecimiento del 32% en comparación con las 7,291 personas que hicieron el trámite en el primer semestre del 2025.

El incremento fue notable en el interior del país y en las comarcas. En el caso de la regional de Bocas del Toro (que atiende parte de la comarca Ngäbe-Buglé), los trámites se duplicaron de 424 a 943 solicitudes en el primer semestre.

Bocas del Toro es una de las provincias donde más corregimientos se han creado en los dos últimos periodos. De los 53 corregimientos creados entre 2019 a 2024, un total de 22 fueron en Bocas del Toro. El principal propulsor de la creación de estos corregimientos en esa provincia fue el diputado bocatoreño Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

De acuerdo al TE, en su sede regional de Chiriquí (que cubre el circuito 12-2) acumuló 1,595 cambios de residencia. Mientras que en provincias como Herrera y Darién (incluye la comarca Emberá-Wounaan) se registraron 625 y 422 trámites, respectivamente.

En Panamá este, destaca el Tribunal, el comportamiento de cambios de residencia se mantuvo estable con poco más de mil trámites.

En tanto, en Panamá Oeste (Arraiján y La Chorrera) se registraron 1,339 solicitudes en comparación con las 1,177 que se reportaron en los primeros seis meses de 2025. En el caso de la comarca Guna Yala (junto a Wargandí y Madungandí) se reportaron 22 solicitudes hasta el 30 de junio de 2026.

El informe de la institución destaca que se realizaron 27 revisiones a trámites de cambio de residencia de ciudadanos declarados culpables del delito de cambio de residencia doloso, tras la realización de audiencias en juzgados electorales.

De igual forma, las inhabilitaciones ascendieron a 1,359 y el TE hizo 40,731 certificaciones en la primera mitad del año 2026.

Estos cambios se realizan cuando faltan menos de tres años para las elecciones generales de mayo de 2029.