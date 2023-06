Se multiplican las voces que exigen la suspensión de los millonarios fondos de la descentralización paralela

Los millonarios fondos de la descentralización paralela otorgados a gobiernos locales, principalmente controlados por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), siguen generado repudio. Esta vez, el precandidato a la presidencia por la libre postulación Eduardo Quirós, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que suspenda esas transferencias.

En una carta con fecha del pasado martes 13 de junio, Quirós pidió al ministro Héctor Alexander que suspenda dichos fondos hasta tanto la Contraloría General de la República confirme la legalidad de los mismos y certifique que están regulados y fiscalizados. El aspirante a la Presidencia sustentó su petición en el artículo 41 de la Constitución Política, norma que trata sobre la facultad que tienen los ciudadanos para presentar quejas y peticiones a los servidores públicos por motivos de interés social o particular.

“Son más de 200 millones de dólares que han repartido para clientelismo y politiquería frente a tantas necesidades de los panameños. Por eso, he actuado para impedir continúe este abuso sin control”.

En efecto, una investigación de La Prensa reveló que entre junio de 2021 y mayo de 2023, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), organismo que dirige Edward Mosley Ibarra, transfirió $202 millones a 474 juntas comunales, en su mayoría controladas por el PRD. Este medio consultó a varios de los representantes de corregimientos que han recibido millones, pero ninguno sustentó a dónde fueron a parar las transferencias.

En la lista está el diputado colonense Jairo Bolota Salazar, quien en las elecciones de mayo de 2019, también resultó electo, por tercera vez, como representante de Barrio Norte, gobierno local que ha recibido $14.1 millones. Bolota Salazar aspira a reelegirse como diputado en las elecciones de mayo de 2024. En las elecciones primarias que realizó el PRD el pasado domingo 11 de junio, este diputado obtuvo la segunda mayor votación (12 mil 731 votos), resultados que le aseguran su candidatura a diputado por el circuito 3-1 Colón.

Le puede interesar: Bolota: el representante que vive como rico y mantiene a ‘su’ gente pobre

El pasado 7 de junio, Alexander evitó responder sobre el tema a su salida de un acto público. “A nivel personal, yo no tengo información para hablar de lo que usted me está diciendo a mí. Yo no tengo que ver con la calidad de la ejecución del presupuesto general del Estado y como se está dando en las diferentes instituciones. Lo que si es importante es que todo lo que tiene que ver con las gestiones de gobierno y que tiene que ver con las contrataciones y el gasto público, se hagan de la manera más eficiente (...)”, respondió a un periodista que lo indagó sobre el asunto.

Mientras que tanto el propio presidente Laurentino Cortizo, como el vicepresidente José Gabriel Carrizo, también se lavan las manos respecto al tema. “Ese tema no lo manejo. En la Presidencia existía una secretaría y se pasó a una autoridad (...)”, aseguró Cortizo el pasado domingo 11 de junio en medio de las primarias del PRD.

Lea también: Cortizo no explica desvío de $202 millones de la descentralización paralela

Más voces

Así como Quirós, otros ciudadanos de distintos sectores del país han solicitado la suspensión de la descentralización paralela, entre ellos está José Ramón Icaza Clement, expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. El pasado 8 de junio, Icaza pidió al presidente Laurentino Nito Cortizo que “por la salud de la democracia y el respeto a la institucionalidad, suspenda esos fondos que tanto daño está causando a las finanzas públicas”. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

Señor presidente @NitoCortizo por la salud de la democracia y el respeto a la institucionalidad, le pido respetuosamente, que suspenda esta descentralización paralela que tanto daño está causando a las finanzas públicas. Los ciudadanos desconfiamos la forma como se utilizan estos… — Jose Ramón Icaza Clément (@jricazac) June 8, 2023

La actual dirigencia de la Cámara de Comercio también se pronunció. “Es inaceptable que la AND, con el refrendo de la Contraloría General de la República, realice desembolsos millonarios fuera de los mecanismos contemplados en la Ley de Descentralización, favoreciendo claramente el clientelismo político”, aseguró el gremio que preside Adolfo Fábrega.

Mientras que el abogado Ernesto Cedeño llevó el tema incluso, a la Procuraduría de la Administración. El procurador Rigoberto González empezó a investigar pero, Edward Mosley Ibarra, director de la AND interpuso un recurso en la Corte Suprema de Justicia contra la acción del procurador González, y el máximo tribunal suspendió la pesquisa.

Luego recurrió a la Contraloría, a cargo de Gerardo Solís, antiguo militante del PRD y quien en múltiples ocasiones ha alabado la administración de Cortizo. Pero hasta ahora, Solís ha guardado silencio.

Otro que emprendió una larga cruzada para saber cómo se han distribuido los fondos, es el diputado independiente Juan Diego Vásquez. Tocó las puertas de la AND, de la Presidencia de la República, de la Contraloría y de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Ninguno le dio la información solicitada.

La AND emitió un largó comunicado en el que justificó el desvío de millones de dólares a gobiernos locales controlados por el PRD, ponderó su “transparencia”, ensalzó el papel de la Contraloría en la fiscalización de los recursos y eximió a los diputados.

Lea también: Autoridad de descentralización justifica el desvío de millones a feudos del PRD y exime a los diputados