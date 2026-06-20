Secretario general de la OEA llega a Panamá para ultimar preparativos de la Asamblea General

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Como parte de la agenda, el 22 de junio se realizará una cumbre presidencial vinculada a la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico.

A dos días del inicio de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el secretario general del organismo, Albert R. Ramdin, anunció su llegada este sábado a Panamá para coordinar los preparativos finales del encuentro hemisférico que reunirá a presidentes, cancilleres y delegaciones de todo el continente.

A través de su cuenta en la red social X, Ramdin informó que ya se encuentra en el país trabajando junto a las autoridades panameñas.

“A solo dos días de la inauguración de la Asamblea de la OEA, y ya estamos en Panamá trabajando estrechamente con nuestros extraordinarios anfitriones, la Presidencia de Panamá y la Cancillería. Esperamos una semana productiva de diálogo, cooperación y construcción de consensos al servicio de los pueblos de las Américas”, escribió.

La llegada de Ramdin ocurre en la recta final de los preparativos para la reunión, que se celebrará del 22 al 24 de junio y convertirá a Panamá en el principal centro diplomático de la región durante varios días.

De acuerdo con información oficial, al menos ocho jefes de Estado y unos 30 ministros de Relaciones Exteriores han confirmado su participación en el encuentro, que se desarrollará en el marco de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

Entre los mandatarios que asistirán figuran el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quienes encabezarán delegaciones de alto nivel.

La Asamblea General tendrá como lema “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros”. Bajo ese eje, las delegaciones debatirán temas relacionados con la gobernabilidad democrática, la migración, la seguridad regional, el desarrollo económico y la cooperación internacional.

Como parte de la agenda, el 22 de junio se realizará una cumbre presidencial vinculada a la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico, considerada una de las actividades de mayor relevancia política de la semana.

El presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez Acha actuarán como anfitriones de los encuentros oficiales, que incluirán sesiones plenarias, reuniones bilaterales y actividades protocolares con representantes de los Estados miembros de la OEA. El país albergó previamente el foro en 1996 y 2007.