Seguimos postula al diputado Betserai Richards como candidato a la Presidencia de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La bancada Seguimos oficializó la postulación del diputado Betserai Richards como su candidato a la presidencia de la Asamblea para el período legislativo 2026-2027.

A través de un comunicado, el colectivo político señaló que la postulación de Richards persigue “estructurar una gestión legislativa basada en la transparencia, la independencia parlamentaria y la generación de empleo”.

Destaca que “es una visión que recoge el mismo espíritu del Movimiento Otro Camino: una política donde el mérito y la ética prevalezcan sobre las prácticas que tanto daño le han hecho al país”.

Seguimos hizo un llamado a todas las bancadas a construir una mayoría sustentada en el interés nacional, el respeto y la transparencia, demostrando que es posible unir esfuerzos para ofrecer resultados concretos a la ciudadanía y responder a los desafíos que enfrente Panamá“.

Ante el estancamiento de las negociaciones colectivas, las estructuras internas aceleran sus consultas sectoriales.

En tanto, la coalición Vamos congregó de urgencia una sesión plenaria interna con sus representantes de corregimiento, alcaldes y diputados. Dicha junta partidaria estuvo estrictamente tutelada por su líder y coordinador, Juan Diego Vásquez, a fin de unificar criterios con miras a la crucial votación de este miércoles.

El tiempo para concretar una alianza opositora sólida es escaso.

La jefa de la bancada independiente, Janine Prado, informó que para la tarde se tiene prevista una nueva reunión de alta prioridad entre las diferentes facciones. En esta cita crucial se pretende definir finalmente la hoja de ruta y la posición unificada de este bloque opositor antes de medirse en el Palacio Justo Arosemena frente a la maquinaria del partido de gobierno.