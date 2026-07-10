Segunda semana sin comisiones: la Asamblea sigue en el ‘puja y repuja’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asamblea Nacional sigue sin conformar sus comisiones permanentes por falta de acuerdos entre las bancadas, mientras crece la disputa por el control de la Comisión de Presupuesto.

La nueva junta directiva de la Asamblea Nacional cerró su segunda semana de trabajo, pero las comisiones permanentes no se han conformado, mucho menos instalado.

Algunas bancadas legislativas ni siquiera han entregado la lista de los diputados propuestos para cada comisión, requisito previo para convocar la reunión de jefes de bancada donde se negociarán las presidencias.

El diputado Alaín Cedeño, del partido oficialista Realizando Metas (RM), explicó que la definición depende de que todas las bancadas completen ese trámite.

Alaín Cedeño, diputado de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

“Eso se debe realizar la próxima semana, siempre y cuando todas las bancadas entreguen las listas”, explicó a La Prensa.

La distribución de las presidencias, admitió, se resolverá “en el puja y repuja de estas comisiones… Eso hasta ahora mismo no está definido”.

RM quiere presidir tres comisiones

Cedeño adelantó que su bancada aspira a dirigir tres comisiones: las de Presupuesto, Comercio y Asuntos Municipales.

La de Presupuesto, sin duda, es la más codiciada: por aquí pasan todos los ministros y jefes de entidades para sustentar sus traslados de partida y créditos adicionales.

Cedeño reconoció que “hay tres diputados” interesados en presidir Presupuesto.

Uno de ellos es Sergio Chello Gálvez, quien fue vicepresidente de esa comisión durante el último año. Sin embargo, a Gálvez no se le ha visto por estos días en el pleno.

El apetito del PRD

Pero RM no es la única con la mira puesta en Presupuesto. También la quieren el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD).

Según pudo conocer este medio, el PRD aspira a presidir al menos seis comisiones.

De Izq. a Der.: los diputados del PRD Raúl Pineda, Benicio Robinson, Jairo Salazar, Arquesio Arias, Crispiano Adames, Javier Sucre y Jaime Vargas (de espaldas), el 4 de agosto de 2025. LA PRENSA/Isaac Ortega

Se ha mencionado el nombre de Benicio Robinson para presidir Presupuesto. Ha estado al frente de esa comisión en al menos ocho ocasiones.

El tema se definiría el próximo lunes, en una reunión de directiva ampliada.

Además de la presidenta Shirley Castañeda y los vicepresidentes Manuel Cohen y Manuel Cheng, las directivas ampliadas incluyen a todos los jefes de bancada.

Este tipo de reuniones cada lunes se popularizó en el periodo en que Jorge Herrera, del Partido Panameñista, presidió la Asamblea (1 de julio de 2026-30 de junio de 2026).

Vamos quiere liderar dos o tres

La bancada de Vamos, con 15 diputados, al igual que RM, es una de las que no ha definido sus aspiraciones.

Su jefe de bancada, Jorge González, se mostró optimista de que el proceso se destrabe pronto.

“Veo, por parte de las distintas bancadas, una conversación muy positiva y esperemos que el día lunes podamos ya comenzar”, adelantó.

Diputado Jorge González.

González recordó que, en la legislatura pasada, las bancadas que no votaron para que Herrera presidiera la AN, como RM, lograron encabezar comisiones. Confía en que esa “madurez política” se repita.

Ellos aspiran a que se les permita presidir “dos o tres”, contó González.

“Cualquiera de los 15 diputados puede hacer un excelente trabajo dentro de cualquiera de las comisiones”, dijo, aunque reconoció que aún no tienen definido cuáles son.

En el periodo anterior, Vamos presidió cinco comisiones: Educación, Mujer, Relaciones Exteriores, Ambiente y Economía. Todas presentaron un informe de rendición de cuentas al terminar el anterior periodo de sesiones ordinarias.

El costo de la demora

La diputada Janine Prado, también de Vamos, advirtió que la parálisis no es un simple retraso administrativo.

“Pareciera que hoy jueves se queda estancado el proceso de conformación de las comisiones”, lamentó, y recordó que la Comisión de Presupuesto, de la que fue comisionada hasta el 30 de junio, dejó de sesionar tres semanas antes de esa fecha.

Comisión de Presupuesto. Cortesía

Mientras la comisión no se instale, alertó, las solicitudes de traslado de partida que reposan ahí podrían aprobarse por silencio administrativo.

“Nadie sabe, porque no existe debate ni votación, de dónde y para dónde se están moviendo esos recursos del Estado. Y a la final, esos recursos son dólar a dólar de cada panameño”, afirmó.

Diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos LP/ Alexander Arosemena

Prado, quien ha dado seguimiento a la planilla legislativa en los últimos dos años, también puso la lupa sobre el presupuesto de la propia Asamblea.

Presupuesto hacia arriba

Prado recordó que a la Asamblea originalmente le aprobaron un presupuesto de $98 millones para el año 2026, pero al 30 de mayo ya acumulaba “arriba de los 130, 135 millones”.

Opina que no ha habido austeridad en el manejo de los recursos.

“Por supuesto que no y las cifras lo corroboran. Dos años consecutivos hemos visto que de un presupuesto aprobado por ley que rondaba los $98 millones, terminó muy por arriba”, sustentó.

“Defender la institucionalidad es realmente trabajar apegado y poner el ejemplo por delante”, remató, al señalar que sin las resoluciones y actas de la Comisión de Presupuesto, no hay transparencia real ni rendición de cuentas.

Este jueves 9 de julio, los diputados seguían debatiendo en el pleno el proyecto de ley que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea. La sesión la presidió el vicepresidente Manuel Cohen, de CD.

La reunión del lunes será, así, la primera prueba de fuego de la nueva directiva: desbloquear el reparto de las 15 comisiones permanentes para que la Asamblea pueda empezar a legislar.