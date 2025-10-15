Seis aspirantes van por la presidencia del Partido Popular: se calienta la contienda interna

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Partido Popular (PP) se alista para una contienda interna en la que diversas corrientes medirán fuerzas. Un total de seis figuras se postularon para disputar la presidencia del colectivo político, según confirmó el Tribunal Nacional Ético-Electoral del partido.

Entre los nombres destaca Daniel Brea, actual presidente del PP, quien busca mantener el control del partido y reelegirse en el cargo. En la lista también aparecen Zulphy Santamaría, exministra de Trabajo, y Cirilo Salas Lemos, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y actual secretario general, figura con peso entre la membresía.

Completan la lista Ismael Lezcano, Ricaurte Grajales y Richard Thomas Kilborn, quienes intentarán abrirse paso en una estructura partidaria que busca “renovarse”.

Para la vicepresidencia, se inscribieron 14 aspirantes, entre ellos el exgobernador de Panamá, Rafael Pino Pinto, y el exmagistrado suplente del Tribunal Superior de Trabajo, Vasco Torres, mientras que 21 miembros buscan un espacio en la Comisión Política.

El único que tendrá el camino despejado es Cirilo Salas Lemos, quien fue el único inscrito para el cargo de secretario general.

El Congreso Nacional Ordinario del PP está programado para el 13 de diciembre de 2025, fecha en la que sus bases deberán escoger a las nuevas autoridades del partido.

Hasta el 2 de octubre, el PP contaba con 21,391 adherentes, de acuerdo con cifras del Tribunal Electoral.