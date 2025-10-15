Panamá, 15 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RENOVACIÓN

    Seis aspirantes van por la presidencia del Partido Popular: se calienta la contienda interna

    José González Pinilla
    Seis aspirantes van por la presidencia del Partido Popular: se calienta la contienda interna
    Miembros del Partido Popular.

    El Partido Popular (PP) se alista para una contienda interna en la que diversas corrientes medirán fuerzas. Un total de seis figuras se postularon para disputar la presidencia del colectivo político, según confirmó el Tribunal Nacional Ético-Electoral del partido.

    +info

    PP elegirá nuevas autoridades el 13 de diciembre; Brea y Santamaría suenan para la presidencia

    Entre los nombres destaca Daniel Brea, actual presidente del PP, quien busca mantener el control del partido y reelegirse en el cargo. En la lista también aparecen Zulphy Santamaría, exministra de Trabajo, y Cirilo Salas Lemos, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y actual secretario general, figura con peso entre la membresía.

    Completan la lista Ismael Lezcano, Ricaurte Grajales y Richard Thomas Kilborn, quienes intentarán abrirse paso en una estructura partidaria que busca “renovarse”.

    Para la vicepresidencia, se inscribieron 14 aspirantes, entre ellos el exgobernador de Panamá, Rafael Pino Pinto, y el exmagistrado suplente del Tribunal Superior de Trabajo, Vasco Torres, mientras que 21 miembros buscan un espacio en la Comisión Política.

    El único que tendrá el camino despejado es Cirilo Salas Lemos, quien fue el único inscrito para el cargo de secretario general.

    El Congreso Nacional Ordinario del PP está programado para el 13 de diciembre de 2025, fecha en la que sus bases deberán escoger a las nuevas autoridades del partido.

    Hasta el 2 de octubre, el PP contaba con 21,391 adherentes, de acuerdo con cifras del Tribunal Electoral.

    Adjuntos

    Postulaciones en el PP.pdf

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Tribunal rechaza amparo de la fiscalía en caso de vale digital. Leer más