Seis aspirantes ya tienen posición en la papeleta para la Rectoría de la Universidad de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se proyecta la participación de 77,015 votantes, distribuidos entre 4,030 docentes, 3,983 administrativos y 69,002 estudiantes.

La contienda por la Rectoría de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031 ya tiene definido el orden de las candidaturas en la papeleta electoral, luego del sorteo realizado este miércoles 6 de mayo por el Organismo Electoral Universitario entre las seis nóminas que participarán en los comicios previstos para el 1 de julio de 2026.

El sorteo estableció que la papeleta número 1 será ocupada por el profesor Roberto Ah Chong, de la nómina “Ah Chong Akometiendo”, identificada con el color verde. Durante el acto no contó con representante acreditado.

En la posición número 2 quedó el catedrático César García, con la nómina “Experiencia para transformar y voluntad para servir”, de color blanco, representado por el profesor José Ortiz.

La papeleta número. 3 fue asignada a la catedrática Migdalia Bustamante Villarreal, candidata de la nómina “Primera mujer en la rectoría de la Universidad de Panamá”, identificada con el color turquesa y representada por el profesor Manuel Lasso.

Mientras tanto, la profesora Corina Pérez ocupará la papeleta número 4 con la propuesta “La Universidad como cabeza y no cola”, de color dorado. Al igual que Ah Chong, no contó con representante acreditado durante el sorteo.

Sorteo de posiciones para la rectoría. Cortesía/UP

El profesor Denis Chávez quedó ubicado en la papeleta número 5 con la nómina “Juntos por el cambio”, identificada con el color caqui y representada por Eduardo Barsallo.

La sexta y última posición corresponde al catedrático Emilio Moreno, de la nómina “Unidos por la UP”, color rojo, representado por Miguel Delgado.

El presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández, informó que para estas elecciones se proyecta la participación de 77,015 votantes, distribuidos entre 4,030 docentes, 3,983 administrativos y 69,002 estudiantes.

Además de escoger al nuevo rector, la jornada electoral incluirá la elección de decanos en las 16 facultades de la Universidad de Panamá y de los directores de centros regionales.

El proceso se desarrollará bajo el sistema de votación ponderado vigente en la universidad, mediante el cual el voto de los docentes equivale al 60 %, el de los estudiantes al 30 % y el de los administrativos al 10 %.

Quien gane la contienda, reemplazará en el cargo al actual rector Eduardo Flores, quien finaliza su gestión el 30 de septiembre de este año.