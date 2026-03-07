Senniaf deberá rendir informes mensuales de las investigaciones en los albergues

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) iniciará una investigación sobre los hechos relacionados con el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y realizará inspecciones en ese albergue y en otros centros de la institución.

Esta medida fue solicitada por la junta directiva de la Senniaf tras una serie de evaluaciones sobre el funcionamiento de la institución, informó ayer una nota de prensa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dirigido por Beatriz Carles, quien también preside la directiva del Senniaf.

De acuerdo con el Mides se recomendó a la entidad reforzar la protección y atención de los menores bajo custodia del Estado.

Además, durante la sesión se ordenó a la institución presentar informes mensuales sobre los avances en la implementación de estas recomendaciones, así como reportes sobre los asuntos que requieran coordinación interinstitucional.

Según la nota oficial, las inspecciones realizadas hasta ahora han documentado hallazgos relacionados con las condiciones de infraestructura y la prestación de servicios de cuidado y atención en los albergues.

El centro se encuentra en medio de un escándalo luego de que la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presentara en febrero una denuncia tras detectar presuntas irregularidades en el albergue del Senniaf en Tocumen.

Tras la difusión del caso se han registrado protestas, diversas reacciones públicas y la renuncia de Ana Fábrega, quien hasta el 3 de marzo se desempeñaba como directora del Senniaf. Posteriormente, el presidente José Raúl Mulino designó como directora encargada a Otilia Rodríguez Domínguez, quien solo duró un día en el cargo hasta el nombramiento temporal de Andrea Carolina Vega, quien fue reemplazada este viernes por Lilibeth Cárdenas Chanis.

Cárdenas Chanis fungía como viceministra de la Mujer.