Servicios de salud, el otro gran desafío de Dino Mon en la CSS

Escuchar audio noticia

Aunque la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) representa un desafío económico crucial para la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, nuevo director de esa entidad, aún sin la ratificación de la Asamblea Nacional, enfrenta otra gran prueba: mejorar los servicios de salud.

Esta tarea es esencial, ya que la entidad tiene una deuda pendiente con la mayoría de los asegurados, quienes exigen mejoras en la calidad y accesibilidad de la atención médica, la resolución de la escasez de medicamentos y la reducción de la mora quirúrgica.

Mon, actuario de profesión, tiene como principal fortaleza el manejo de los números. Durante su presentación ante la Comisión de Credenciales, subrayó su enfoque técnico al afirmar: “Los actuarios usamos la matemática, estadísticas y economía para cuantificar los riesgos de los seguros, pensiones y seguridad social”.

No obstante, también declaró tener un plan para mejorar la atención de salud dentro de la entidad. De hecho, lo necesitará ante la actual problemática que enfrenta la CSS, la cual atiende a más del 85% de la población panameña.

Por ejemplo, el próximo mes se agotarán 32 renglones de medicamentos, y para diciembre se espera que falten otros 70 fármacos para pacientes con enfermedades crónicas, críticas y degenerativas.

Además, hay pacientes con citas programadas para dentro de uno o dos años.

Así resume este crítico escenario Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares: “Los pacientes sufren cuando van a la CSS. Necesitamos una atención más humana en la entidad”.

Barés solicitó al nuevo director de la CSS que no solo se concentre en el IVM, sino también en mejorar los servicios. “Le damos un voto de confianza, por lo que esperamos que se ponga en primer lugar al paciente”, puntualizó.

Atención primaria

Para Domingo Moreno, director de la Comisión Médica Negociadora Nacional, es necesario priorizar el eje de prevención, es decir, impulsar la promoción de buenos hábitos de salud para reducir el riesgo de enfermedades.

“Panamá tiene un 60% de población con sobrepeso, y eso trae como consecuencia enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Es imperativo un cambio en el sistema sanitario que haga énfasis en el modelo preventivo”, afirmó.

No obstante, Moreno subrayó que este trabajo debe realizarse en conjunto, tanto por los representantes de la CSS como por los del Ministerio de Salud (Minsa). “Si no se trabaja en equipo, no habrá resultados”, concluyó.

El plan de Mon

Por su parte, Mon planteó ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea que tiene un plan de emergencia para los primeros 100 días en temas de cirugías, citas médicas y compra de medicamentos.

A esto también hay que agregar que el presidente de la República, José Raúl Mulino, le lanzó el gran reto de, junto al Ministerio de Salud, extender los horarios de atención, sobre todo en los centros de atención primaria y policlínicas, hasta las 6:00 p.m.

El nuevo director de la entidad puntualizó que en los primeros 100 días implementarán un “rescate quirúrgico”, es decir, llevar a cero las cirugías más complejas y reducir la congestión en los cuartos de urgencias.

“No es justo que nuestros asegurados estén 36 horas en silla de ruedas en un cuarto de urgencia porque no hay camas”, dijo.

Por otra parte, argumentó que tienen un plan de abastecimiento con el fin de comprar insumos y medicamentos de manera más eficiente junto al Ministerio de Salud. A la vez, se implementará un nuevo sistema de citas para que los asegurados puedan obtener su consulta médica desde sus teléfonos celulares, sin tener que hacer filas.

Ante la falta de especialistas, señaló que apostará por la telemedicina y que trabajará con el Ministerio de Salud en un proceso de integración. En este caso, se integrará el Instituto Oncológico Nacional con el Instituto de Cancerología de la CSS, para evitar duplicidades.

Unificación del sistema

Mon abogó por la unificación del sistema de salud, para evitar dobles gastos en los principales centros de atención hospitalaria. “No puede ser que en un lado haya tres ortopedas y del otro lado no haya ninguno. Hay que arreglarlo ya y no lo podemos dejar para mañana”, concluyó.

Como parte de las mejoras, anunció que se enfocarán en retener el mejor talento dentro de la entidad y que cada dólar que se gaste será para garantizar eficiencia en el servicio que se brinda al asegurado.

“Tenemos un equipo dentro de la CSS para trabajar de manera inmediata. Para mí, la gente no son números en un expediente; la gente tiene sangre y huesos al igual que yo”, agregó.