Sesión del legislativo se realiza sin transmisión por el canal institucional de la Asamblea

Este martes 1 de julio, la sesión plenaria correspondiente al inicio del segundo periodo legislativo no es transmitida en vivo a través del canal institucional de la Asamblea Nacional, como suele ser habitual.

Por el contrario, el canal está presentando programas institucionales.

Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha emitido un comunicado oficial que explique los motivos de la suspensión o interrupción de la transmisión. Tampoco se ha informado si se trató de un problema técnico, una decisión administrativa o un cambio en los protocolos de cobertura institucional.

Tradicionalmente, el canal de la Asamblea ofrece la señal en vivo de las sesiones del pleno, comisiones y otros actos oficiales, tanto a través de televisión como en sus plataformas digitales.

El inicio de la sesión de instalación de un nuevo periodo ordinario en la Asamblea registra un atraso de tres horas, debido a negociaciones de última hora para definir a los candidatos a la presidencia de ese órgano del Estado.

La sesión estaba programada para iniciar a las 8:00 a.m., pero pasadas las 11:00 a.m., la presidenta saliente, Dana Castañeda, aún no la había iniciado.

Por su parte, diputados de la bancada Vamos, que decidieron entonar el himno nacional, pidieron en coro que se abriera la sesión para proceder con la votación. El diputado de Realizando Metas (RM) se opuso a la medida.