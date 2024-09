‘Si es necesario, traigamos a Senafront, Senan y Linces’: Irma Hernández sobre la inseguridad en San Miguelito

Escuchar audio noticia

“Ya no merecemos vivir en esta incertidumbre, encerrados en casa y con miedo”, fueron las palabras de la alcaldesa Irma Hernández en una sesión del Concejo enfocada en materia de seguridad.

Ante la presencia de los 9 concejales y representantes de las zonas 11, 17 y 21 de la Policía Nacional, Hernández hizo un llamado urgente para aumentar la presencia policial y reforzar las estrategias de vigilancia en la zona.

“La gente en San Miguelito no vive, sobrevive. Se vive con un sentimiento de alerta y temor. No hay calidad de vida, no hay estabilidad, bienestar, armonía ni paz”, expresó la alcaldesa este martes 24 de septiembre.

“Después de 60 años, es hora de tomar las acciones necesarias para dejar de ser reconocidos como una zona roja ante los ojos del país. Si queremos impactar los indicadores de seguridad, debemos estar donde los problemas están más presentes”, manifestó.

La alcaldesa pidió que se priorice a San Miguelito en las inversiones destinadas a la seguridad, enfatizando que cualquier mejora en el distrito solo será visible si se hace un esfuerzo sostenido y concentrado.

“Las mayores inversiones deben estar en este distrito. Si queremos ver mejoras en los próximos cinco años, tenemos que concentrarnos en San Miguelito”, agregó.

“Es necesario depurar a las unidades para obtener resultados diferentes. Necesitamos unidades disciplinadas, serias, valientes y con coraje. Aquí hay que enfrentar los problemas de frente”.

También señaló que, aunque las acciones preventivas son esenciales, la aplicación firme de la ley por parte de las autoridades es igualmente crucial. “Se ha perdido la credibilidad, la confianza y el respeto a la autoridad”, comentó, instando a que se restauren esos valores.

Como parte de su propuesta para mejorar la seguridad, Hernández sugirió que se tomen como referencia las estrategias que han dado buenos resultados en otras áreas e incluso mencionó Centroamérica.

La alcaldesa Irma Hernández expone alguna de las soluciones para mejorar la seguridad en San Miguelito.



Más detalles en https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/JEm41WyMSe — La Prensa Panamá (@prensacom) September 24, 2024

“La solución ya existe, solo debemos emular lo que ha funcionado en otros sectores. La comunidad se siente protegida y segura cuando ve a la policía en las calles. Si es necesario, traigamos a unidades de Alfa, Senafront, Senan y Linces. Hago esta petición porque San Miguelito necesita de su fuerza”, afirmó la alcaldesa.

La alcaldesa también hizo énfasis en la necesidad de más recursos y de aprovechar las instalaciones ya existentes y compromiso de los concejales para mantener las zonas limpias e iluminadas, como parte del esfuerzo integral por brindar mayor seguridad a los residentes. También dedicó un momento para el aumento en hurtos de baterías de auto y los elevados índices de femicidios en el distrito de San Miguelito.

Finalmente, pidió apoyo para el fortalecimiento de la policía municipal para que la fuerza pública no se ocupe en tareas menores, como la vigilancia de canchas o escuelas, sino concentrarse en las zonas más necesitadas del distrito.