‘Si no les gusta Panamá, que se vayan a Venezuela, Cuba o Nicaragua’, le advirtió Mulino a los grupos que protestan contra la ley de la CSS

El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió al paro convocado por algunos gremios del sector educativo y a las manifestaciones del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), quienes rechazan la reforma a la ley 462 de la CSS, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el Ejecutivo.

Durante su intervención en la apertura de los servicios de Cancerología en la Ciudadde la Salud, el presidente Mulino fue enfático al señalar que la ley 462 de reforma a la CSS “está para quedarse. No se dejen atropellar por este grupo de radicales que no hicieron una propuesta coherente, este grupo que pesca en la anarquía”.

Agregó: “Cuando se les acabe el billete, como ya se les acabó, ya no habrá conspiración, porque ellos conspiran con plata ajena. Es más, no van a tener plata... que vayan a trabajar. Si no les gusta Panamá, que se vayan a Venezuela, Cuba o Nicaragua”, sentenció.

