‘Si una persona recibe un auxilio y no estudió tiene que pagar’, advirtió Bernardo Meneses

Bernardo Meneses tiene posiciones ambivalentes cuando se trata de examinar su gestión de casi cinco años al frente del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Por un lado, reconoce que “tal vez” no debió otorgar auxilio a determinados personajes y hasta se arrepiente de no haber renunciado al cargo. Por el otro, defiende su decisión de no divulgar información sobre los beneficiarios y sostiene que no hubo malos manejos en la asignación de los fondos.

Esta es la segunda parte de la entrevista que concedió a La Prensa.

¿Cómo se justifica que personas que no terminaron su carrera cobraron el auxilio completo?

Si lo que estás diciendo es cierto, es un delito. Evidentemente, si una persona recibe un auxilio y no lo utiliza para estudiar, tiene que pagar.

¿Y dónde estuvo el seguimiento del Ifarhu?

Hay seguimiento por parte del Ifarhu. Por eso te digo que lo que mencionas no consta en nuestros registros.

Entonces, ¿qué pasó con el dinero de quienes han denunciado públicamente que renunciaron a su auxilio y la plata aparece cobrada?

En la lista de auxilios económicos hay personas que recibieron el auxilio o la beca, pero en la mayoría de los casos, creo que en todos, no se pagó. Solo conocí un caso en el que se pagó y el estudiante no se fue; se solicitó por correo a la universidad el reembolso a la institución.

¿Qué puedes decir sobre el cashback del que ya hemos escuchado testimonios directos? Cashback con los auxilios económicos… ¿hay algo más ruin que eso?

Totalmente. Eso es una desfachatez. Me gustaría conocer algún testimonio específico, porque como te mencioné antes, fui el director que presentó más de ocho denuncias ante el Ministerio Público por situaciones graves que estaban ocurriendo en la institución.

¿Qué irregularidades admite hoy de su gestión?

Al llegar, encontré que, a través de la beca digital, algunos comercios estaban utilizando el dinero depositado a los estudiantes para sacar el dinero y quedarse con él sin que los estudiantes acudieran a clases.

¿Eso no ocurrió durante su administración también?

No, porque el tema de la pandemia ocurrió durante nuestra administración y la beca digital también existió en nuestra administración.

¿Por qué auxiliamos a personas que estudiaron en el extranjero, en carreras que igualmente tenían que revalidar aquí?

Muchas veces los estudiantes deciden dónde estudiar. Yo no puedo decidir por ellos.

¿Por qué pagamos el triple a un estudiante cuya carrera costaba $70 mil?

Creo que también hay que reconocer que el Ifarhu, y no me referiré a una carrera específica, pero reconozco que en algunos casos, algunos países tienen un costo más elevado. Por ejemplo, en la administración anterior se otorgaron muchas becas para estudiar turismo en Suiza. El presidente [Juan Carlos] Varela tal vez consideraba que Suiza era una potencia en esa área.

¿Y qué consideraba Laurentino Cortizo?

Nosotros elaboramos un documento que nos tomó años completar, en parte debido a la pandemia. Ese documento establecía cuáles eran las carreras prioritarias.

¿Por qué hubo personas a las que se les auxilió a precio completo en universidades que tenían acuerdos con Panamá?

¿En qué casos específicos?

¿Por qué pagamos universidades normales a precios de Harvard, auxiliamos a personas que debían revalidar sus estudios aquí y pagamos más por carreras en el extranjero? Si la carrera está disponible en Panamá, ¿por qué estudiarla afuera?

Te puedo mencionar el caso del programa “Transformando Vidas”, que en su primer año fue bastante abierto. Los estudiantes podían decidir qué querían estudiar. Cuando comenzó el segundo año, nos dimos cuenta de la necesidad de hacer un balance. En los años siguientes, hicimos la publicación en base a carreras específicas.

¿Tal vez? ¿O fue?

Los estudiantes de los primeros puestos estudiaron en el primer año. Lo que fue abierto es que los estudiantes decidían qué querían estudiar. En el segundo y tercer año, hicimos la publicación en base a carreras específicas y los años en que se pagaron fueron de acuerdo a esas carreras.

Renunció al Ifarhu en medio de una crisis de credibilidad, para postularse como diputado. ¿Eso no le hizo ruido? ¿No le pareció incorrecto?

Sabíamos que muchas veces estábamos en un partido donde muchas de las cosas que viví y experimenté fueron provocadas internamente por parte del partido, incluso por parte del gobierno al que pertenecía. Jamás puedo decir que el presidente o el vicepresidente intentaron hacer algo en mi contra, pero sí otros.

¿Quién es “nosotros”?

Me refiero a mí. Tenía un crecimiento político dentro del partido y de mi gobierno.

Pero si estaba incómodo con su gobierno y su partido, ¿por qué no renunció?

En un momento, presenté una carta de renuncia y pedí al presidente que quería trabajar en la Cancillería, ya que era para lo que me había preparado toda mi vida.

¿Quería ser vicecanciller cuando Erika Mouynés ascendió a ministra?

Estaba disponible el viceministerio de cooperación. Eso fue en enero de 2021 y te digo que nunca estuve aferrado al cargo.

¿Y por qué le dijeron que no?

Tal vez tenían a otra persona para esos puestos y se le entiende, no pasa nada.

Pero usted mismo hace ver que el PRD y el gobierno fueron los que le tendieron la cama…

Me di cuenta muy tarde.

Pero sigue inscrito en el PRD…

Creo que hay personas dentro del partido que tal vez cumplen una misión y otras que tal vez han tergiversado esa visión. En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que establecía que para la elección de 2024, Arraiján tendría un cuarto diputado. Cuando el fallo de la Corte se dio y a los diputados les tocó hacer la reconfiguración de los circuitos electorales, tomaron el fallo de la Corte, pero hicieron un desacato completo y reconfiguraron solamente los números, no el fallo de la Corte, quitándome la probabilidad de obtener una curul, porque obtuvimos 17,000 votos. ¿Cómo es posible que un circuito con 150,000 electores elija cinco diputados, como el caso del 8-3, y un circuito como Arraiján, que tiene 172,000, elija solo tres? Eso viola el artículo 147, número 2 de la Constitución, pero el Tribunal Electoral, la Asamblea Nacional e incluso el Ejecutivo también se prestaron para que esto ocurriera de esa manera.

Después del escándalo publicado, se siguieron otorgando auxilios. ¿Por qué?

Después del escándalo, estuvimos en la institución unos tres o cuatro meses más. Se otorgaron los auxilios de los que ya estaban en trámite y del programa. ¿Puedes entender que las becas son auxilios?

No, no puedo entender.

Bueno, hay que cambiar la ley. Como te mencioné antes, si se te daba una beca de excelencia, también recibirías un auxilio. ¿Cómo quedarías tú?

Yo no pedí un auxilio. Además, lo importante es que uno firma, no lo que uno pide.

Exacto. Todos los que lo pidieron firmaron eso. Todos.

¿Qué se siente ser, si no el más criticado de los funcionarios del gobierno pasado, el jefe de la entidad que protagonizó el escándalo más grande de ese gobierno?

No sé, eso lo dicen tus palabras. Yo te puedo hablar de los votos que saqué.

Pero, ¿por qué todo lo mezcla con la política, si esto debería ser una cuestión profesional y técnica?

Porque también te validas por tus resultados. Mira los números. Fui el diputado más votado del país del PRD a nivel nacional. No estoy en la Asamblea por un desacato del fallo de la Corte.

¿Se arrepiente de algo durante su cargo?

Sí, me arrepiento tal vez de no haberme ido a la Cancillería de inmediato, porque era mi profesión, lo que siempre quise y anhelé.

Lo pidió y no se lo dieron. ¿De qué se arrepiente usted?

La Cancillería tiene concursos a los cuales puedes aplicar. Tal vez no decidí aplicar a esos concursos para evitar que se pensara que había sido ayudado o beneficiado por un concurso.

Tantos se enriquecieron… Y usted alega que vive de su salario como docente. De ser eso cierto, ¿no se siente el más ingenuo?

Eso corresponde al Ministerio Público investigarlo. En nuestro caso, inclusive nos hemos puesto a disposición del MP no por citación, sino por voluntad propia, para entregar toda la documentación correspondiente y responder a todas las preguntas.

¿Cuál es el estatus de ese caso?

Está en investigación.

¿Es usted consciente de que bajo su mando en el Ifarhu se invalidó la educación como mecanismo para avanzar socialmente? ¿Está claro que se lesionó la única alternativa pacífica (y revolucionaria a la vez) que tienen los pobres para vencer la inequidad?

Mira, yo me quedo con los estudiantes a los que tuve la oportunidad de visitar a lo largo y ancho de este país. Aquel joven indígena, aquel joven de la comarca, aquel joven de algún pueblo o barrio. Me tocó ir a los barrios más humildes del país. Jóvenes a los que se les transformó la vida.

¿Qué acciones se implementaron para evitar que los auxilios se utilizaran con fines políticos, especialmente en época electoral?

En época electoral ya no estábamos en la institución, pero siempre promovimos un cambio en la ley. Y lo dije desde el primer día.

Repito la pregunta, ¿por qué los auxilios sí se usaron con fines políticos?

Lo más importante, como te mencioné antes, es que no solo se pudo haber dado a algunos. También se negó a otros por no cumplir con los criterios que establece el reglamento.

¿Considera que bajo su administración se cumplieron con los principios de transparencia y rendición de cuentas?

Creo que fui el único director que publicaba los legajos de todos los beneficiarios de la institución, que reposaban en la Dirección de Planificación. El único director en los últimos 20 años que lo hacía.

Pero usted decidió ocultar los nombres de los beneficiarios de los auxilios diciendo que eran datos personales.

Publicamos lo que la ley nos permitía. ¿Quieres que haga algo contrario a lo que la ley establece? Si la Corte dice que no puedo publicarlo, no lo hago.

¿Qué es lo que no se le permitía publicar? ¿Qué datos? ¿Cuáles eran los datos que, según usted, eran personales?

Lo que el fallo de la Corte establecía.

¿Nombre y cédula? ¿Era prohibido publicar esos datos?

Habría que estudiar el fallo de la Corte.

Pero usted tomó una decisión. Tuvo que haber estudiado el fallo de la Corte, ¿no?

Claro, tomamos una decisión basada en lo que establecía el fallo en su momento. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que dictó la Corte Suprema de Justicia en su momento? ¿Querías que, a pesar de que la Corte dijera que no publicara, yo publicara?

Entonces, ¿por qué la Contraloría sí los tenía publicados y luego los borró?

La Corte dijo que lo que ya se había publicado era suficiente.

Cuando salió la lista, ¿fue una sorpresa para usted? ¿O usted la publicó?

No, yo no la publiqué. Publicamos los nombres de todos los beneficiarios de la institución.

Y todos mezclados, como si todos hubieran recibido un auxilio, cuando en algunos casos recibieron becas de excelencia. ¿Por qué?

Porque era lo que el reglamento permitía. No me pidas algo que la ley no me permite hacer.

¿Ahí decía que tenía que hacer un “guacho”?

No hicimos un “guacho”.

¿Decía que tenía que meter a todos en el mismo paquete?

No, tampoco decía cómo.

Y si no decía cómo, ¿no podía hacerlo de manera correcta?

Publicamos lo que la ley nos permite publicar. La Corte validó lo que hicimos.

¿Cuánta gente de su familia recibió auxilio económico?

Cero.

¿Qué pasa con el caso de su hermana? Ella fue tripulante del avión presidencial de Cortizo durante tres años.

Esto afectó bastante a nuestra familia. Mi hermana ha trabajado más de 14 años en una compañía panameña de aviación, que es una empresa privada. Cada presidente que llega al gobierno solicita un tripulante a esta compañía para el vuelo presidencial. En el caso del presidente Cortizo, se solicitó que mi hermana fuera tripulante.

¿Por qué ella, específicamente?

Debían ser personas de confianza. Estamos hablando del presidente de la República viajando, ministros del Estado…

¿Por qué él consideraba a su hermana como una persona de confianza?

No necesariamente de confianza, pero una persona que ya conocía.

¿Por qué?

Conocemos al presidente desde hace más de 10 años por temas partidarios.

¿Cuántos años tiene?

35

35 años y el nombre tan manchado… ¿Qué se siente?

Creo que me corresponde a mí, Flor, y lamento decirlo de esta manera, pero me corresponde a mí limpiar mi nombre. Y es por eso que estoy aquí. Porque no me he robado ni un centavo. Cuando la gente dice “¡ah!, es que le dieron no sé cuántos millones a no sé quién”, a nadie se le dio un cheque en blanco. Por eso, cuando me hablas de cashback, quiero que auditen. Que lo hagan, Flor, te invito a que lo hagan, porque este director jamás lo permitió ni lo iba a permitir. Hoy día, las autoridades están actuando basadas en denuncias que yo presenté.

¿Usted revisa la lista de los auxiliados en su gestión y se siente orgulloso de lo que ve ahí?

Si ves la lista de los auxiliados en mi gestión, la gran mayoría son ciudadanos panameños. No te voy a aceptar que mi gestión fue la que menos panameños de a pie recibió auxilio.

Yo no he dicho eso.

Es lo que pareces querer hacer ver y no te lo voy a aceptar. Mi institución fue la más humana.

¿Qué es lo que no me va a aceptar?

Que digas que mi institución fue donde más personas allegadas al poder recibieron auxilio. Eso es falso. Eso es mentira.

¿Cómo se pueden justificar los auxilios recibidos por los hijos de diputados, ministros y funcionarios, donantes y contratistas?

No sé quién donaba a las campañas.

Pero recibía cartas de instituciones pidiéndole directamente…

En algunos casos ni sabía quiénes eran. ¿Cumplían el criterio? Sí. Eran los primeros puestos de su escuela. Muchas veces llegaban por solicitud propia. Algunas veces llegaban con notas de instituciones del gobierno.

El problema es la discrecionalidad.

Sí, por eso hay que cambiar la ley, al 100%. No me dio tiempo a hacer todo.

Porque renunció para buscar una curul en medio de un escándalo de transparencia.

No me dio tiempo, pero eso no tenía que ver con otra cosa.

¿Hoy le volvería a dar las becas a los mismos que les dio, o bajo los mismos criterios que usó?

No. Tal vez no. Tal vez no. Y te lo digo con mucha responsabilidad. Porque evidentemente causó alguna incomodidad en la población, y la entiendo.