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    Legislativo

    Siacap aumenta dietas y consultorías en el presupuesto de 2027

    El Siacap prevé elevar las dietas de $28 mil a $48 mil y las consultorías de $23,087 a $187,500 en su presupuesto para 2027.

    Eliana Morales Gil
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    El aumento de las dietas del Consejo de Administración y de las consultorías concentró parte de las preguntas de los diputados durante la presentación del presupuesto del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap) para 2027, este lunes 17 de agosto, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

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    Los diputados Luis Duke y Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, cuestionaron el incremento en las dietas, cuyo presupuesto pasará de $28 mil a $48 mil, es decir, $20 mil más que este año.

    Mientras que Ricardo Vigil, del Partido Panameñista, preguntó sobre el aumento en las consultorías, que pasarán de $23,087 a $187,500. El incremento es de $164,413, equivalente a 712.1%.

    Siacap aumenta dietas y consultorías en el presupuesto de 2027
    Rolando Mejía, secretario ejecutivo del Siacap. Foto: Captura de pantalla

    ¿Cuál es la justificación?

    Duke preguntó qué justificaba el aumento. Karen Carreiro de Torres, jefa del Departamento de Administración de la entidad, recordó que, a partir de 2024, las dietas se incrementaron de $250 a $300.

    Sin embargo, las normas establecen que el monto puede alcanzar los $500, por lo que solicitaron al MEF que para el próximo año ajuste la cifra a ese monto.

    Rolando Mejía, secretario ejecutivo del Siacap, dijo que el Consejo de Administración es la máxima autoridad de la institución, de acuerdo con la Ley 8 de febrero de 1997.

    Siacap aumenta dietas y consultorías en el presupuesto de 2027
    Luis Duke, diputado de Vamos. LP/Elysée Fernández

    El presidente, añadió, es el representante legal. “Toda la política en relación con la administración, a la inversión y a la supervisión corresponde a ese consejo. Tienen una responsabilidad civil y penal”, explicó.

    Mejía también informó que cuatro de los ocho directivos representan a distintos ministerios y que sesionan después de las 4:00 p.m. el tercer jueves de cada mes. “Este jueves hay uno”, añadió.

    El presidente del consejo

    La diputada Chong puso el foco en el presidente del Consejo de Administración, Juan Jesús Cedeño, quien ocupa el cargo de secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia.

    Cedeño tiene un salario de $3,000 y recibe otros $3,000 en gastos de representación.

    Siacap aumenta dietas y consultorías en el presupuesto de 2027
    Diputados de la Comisión de Presupuesto. Asamblea Nacional

    Al conocer que es funcionario del Ministerio de la Presidencia, cuestionó que los integrantes del Consejo reciban una dieta adicional por participar en las reuniones, pese a que la mayoría también ocupa cargos públicos. “Esas son las cosas que para nosotros son un poco difíciles de entender cuando hablamos de responsabilidades”, dijo.

    La diputada también criticó que la dieta se eleve de $300 a $500 con el argumento de que los directivos tienen una responsabilidad importante. “Todos los que estamos aquí sentados tenemos responsabilidades importantes”, manifestó Chong, quien recordó que los miembros del Consejo administran recursos de los ahorradores y que otros funcionarios públicos también asumen responsabilidades sin recibir una dieta por cada reunión.

    A su juicio, aumentar la dieta a casi el doble bajo esa justificación “es algo irresponsable”.

    De acuerdo con información disponible en el sitio web del Siacap, los otros miembros del Consejo de Administración son Carlos Ledezma, (MEF); Manuel Tejada, (Banco Nacional); Julie Edith Vega Jiménez (Ministerio de Comercio e Industrias); Amira Barsallo (Asociación de Empleados de Ministerios y Entidades Autónomas); Rodney Flores (Asociación de Empleados de Ministerios y Entidades Autónomas); Ariadne Maribel Garcia (Órgano Judicial y Ministerio Público) y Coralia Chiari Jaén de Barrios (Asociación Nacional de Enfermeras y Auxiliares de Enfermería).

    El secretario ejecutivo aclaró que actualmente el representante del Órgano Judicial en el no es un magistrado, sino una jueza.

    Las consultorías

    Vigil preguntó a qué se debe el incremento en el rubro de consultorías. El secretario ejecutivo del Siacap explicó que este es un “proyecto país” para blindar el sistema legal que alerte a la institución sobre las inversiones y la liquidez.

    Es decir, pondrán en marcha un nuevo modelo económico para predecir los riesgos de manera anticipada debido a que el mercado es cambiante.

    Siacap aumenta dietas y consultorías en el presupuesto de 2027
    Ricardo Vigil, diputado del Partido Panameñista.

    Mientras que Manuel León, del departamento de estudios económicos, explicó que se trata de una consultoría para revisar el marco legal del Siacap en función de los riesgos y legales en ala ejecución de las inversiones.

    El costo total de la consultoría es de $400 mil.

    ¿Qué es el Siacap?

    El Siacap es una entidad pública que administra un sistema de ahorro y capitalización para los servidores públicos, mediante aportes voluntarios destinados a complementar sus ingresos al momento de la jubilación. Su función incluye la administración e inversión de esos recursos para generar rendimientos a favor de los afiliados.

    El Siacap fue la primera institución en presentar su presupuesto para 2027 ante la Comisión de Presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas le recomendó un presupuesto de $1.8.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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