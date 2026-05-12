SICA plantea nueva fórmula para la toma de decisiones y Mulino apoya el cambio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La propuesta de un nuevo método de toma de decisiones dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) —que mantiene el consenso como regla general, pero abre la puerta a acuerdos por mayoría calificada— comienza a perfilarse como un giro institucional que ayudaría destrabar los procesos y debates políticos dentro del organismo regional.

El planteamiento fue discutido y acogido durante la nonagésima tercera reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, celebrada el 24 de abril en Santo Domingo, República Dominicana, país que ejerce la presidencia Pro Témpore durante el primer semestre de 2026.

En un comunicado, la Cancillería dominicana destacó que el organismo evalúa la adopción de un “Reglamento Relativo a la Integración, Quórum y Adopción de Decisiones”, con el objetivo de modernizar su funcionamiento y permitir decisiones “oportunas, eficaces y continuas”, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones económicas, sociales y geopolíticas.

La Cancillería panameña, por su lado, confirmó que la propuesta contempla la prevalencia del consenso como principio rector, pero que, ante la imposibilidad de alcanzar unanimidad, se habilitaría un mecanismo de votación por mayoría calificada, definida como el respaldo del 75% de los Estados miembros.

Según Panamá, los delegados presentes respaldaron el esquema, al considerarlo una vía para agilizar los procesos internos del Sistema y adaptarlo a las condiciones actuales.

El presidente José Raúl Mulino se pronunció este martes 12 de mayo sobre el tema. En un mensaje en su cuenta de X, el mandatario dijo que “la aceptación de mecanismos de mayorías para decidir en el SICA abre una nueva etapa que debe ser duradera”, y resaltó que Panamá respalda el cambio con la expectativa de que se reactive el funcionamiento del organismo regional.

La aceptación de mecanismos de mayorías para decidir en el SICA abre una nueva etapa q debe ser duradera. Panamá lo apoya y esperamos la reactivación del sistema — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) May 12, 2026

Ahora, la propuesta debe ser confirmada por los respectivos presidentes.

La reunión en Santo Domingo fue el primer encuentro presencial de cancilleres desde 2023. Panamá estuvo representada por el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, quien además aprovechó la ocasión para extender una invitación formal a los países miembros para participar en las actividades del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, programadas para finales de junio.

Los Estados miembros confirmaron su participación en la conmemoración, que incluirá una Semana de Alto Nivel entre el 20 y el 27 de junio, con espacios para que los mandatarios del SICA sostengan reuniones presenciales y aborden temas pendientes del bloque.

En esa reunión se formalizará el traspaso de la presidencia Pro Témpore, que pasará de República Dominicana a Belice para el segundo semestre de 2026.

La Cancillería dominicana resaltó además que los países avanzaron en una hoja de ruta consensuada para la elección de la nueva Secretaría General del SICA, cargo que por rotación corresponde a Costa Rica para el periodo 2026-2030.

Panamá, por su parte, se prepara para convertirse nuevamente en epicentro de la diplomacia regional. Del 22 al 24 de junio será sede del 56° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, evento que coincide con el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

El país culminó su Presidencia Pro Témpore del SICA a finales de 2025. Este organismo, creado en 1991, está integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.