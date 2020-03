‘Siento que ya he derrotado esta enfermedad’, aseguró David Saied, el director de la UAF

El economista David Saied, director de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), se refirió a su condición de salud en su cuenta de Twitter. “En las últimas horas siento que ya he derrotado a esta enfermedad, por segunda vez. Pero hay que esperar. Me siento mucho mejor y se que voy a salir bien, y mi esposa también. Si todo sigue así pido prueba en 2 días a ver si salgo negativo”, manifestó.

Aunque no mencionó que tipo de enfermedad tiene, por el contexto de sus mensajes y el tono de los comentarios de sus seguidores, todo indica que se trata del nuevo coronavirus. De hecho, varios de sus seguidores le desearon pronta mejoría, y le formularon algunas preguntas. Uno de ellos le consultó: ¿Por qué dices por segunda vez? , Saied le respondió: “Porque el 2 de marzo me sentí bien y luego tuve recaída; pero yo no sabía qué tenía, pensaba que era un simple trancazo”.

El pasado 11 de marzo La Prensa publicó una noticia titulada: "Coronavirus: un funcionario de la Presidencia, entre los contagiados; otros dos dan negativo”. En esta nota se reportó que un funcionario del Ministerio de la Presidencia estaba entre los once casos de coronavirus que Panamá registraba en ese ese momento.

“Se trata de un hombre de 55 años de edad, que estuvo en París (Francia), Madrid (España), Estados Unidos y Cuba, y que mantuvo contacto con, al menos, 42 personas que ahora están bajo observación”, manifestó la nota.