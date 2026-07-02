Sin acuerdos sobre las comisiones, Castañedas preside su primera sesión al frente de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En los pasillos del Palacio Justo Arosemena cobra fuerza la versión de que el diputado Sergio Gálvez, de RM, estaría interesado en presidir la Comisión de Presupuesto.

Sin que se alcanzaran los primeros acuerdos para la conformación de las comisiones permanentes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, dirigió este jueves 2 de julio su primera sesión del nuevo período ordinario de reuniones (2026-2027).

Los diputados fueron convocados en horas de la mañana para una jornada cuyo orden del día estaba compuesto por al menos 174 proyectos de ley pendientes de discusión en segundo y tercer debate. Sin embargo, no hubo debate.

La sesión se centro más bien en las intervenciones de cerca de 30 diputados durante el período de incidencias, en el que expusieron diversos temas. Pero fueron los diputados de la bancada oficialista de Realizando Metas (RM) que aprovecharon el espacio para felicitar y desear éxitos a Castañedas en el inicio de su gestión al frente del Legislativo.

Quienes no tienen la capacidad de escuchar, nunca pondrán atención a los llamados a la necesaria unidad nacional, que hicieron ayer el presidente de la República José Raúl Mulino y la presidenta de la Asamblea Shirley Castañeda. pic.twitter.com/HUkFOmCPc0 — Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) July 2, 2026

Aunque en la agenda figuraba la conformación de las 15 comisiones permanentes, la sesión terminó, dos horas después de su inicio, sin que el pleno llegara a ese punto.

Las bancadas continúan negociando la distribución de los espacios dentro de las comisiones, especialmente en las más codiciadas, como Presupuesto, Credenciales, Gobierno y Economía.

En RM prefieren no adelantar cuáles comisiones aspiran a presidir. El diputado oficialista Alaín Cedeño señaló que, por ahora, no se han iniciado conversaciones formales con el resto de las bancadas.

“Queremos que todos aporten. Ya hay mucha gente que ha visto que no puede estar en tantas comisiones”, afirmó.

Mientras que su colega, el diputado Luis Eduardo Camacho, calcula que este proceso podría demorar unos 15 días.

Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional. Cortesía/Órgano Legislativo

No obstante, en los pasillos del Palacio Justo Arosemena cobra fuerza la versión de que el diputado Sergio Gálvez, de RM, estaría interesado en presidir la Comisión de Presupuesto. El último que la presidió fue el diputado de Cambio Democrático (CD), Eduardo Vásquez.

Por su parte, la bancada del Partido Panameñista se mantiene en cautela. Aunque el diputado panameñista Jorge Herrera adelantó que le interesa estar en la comisión de Asuntos Municipales.

Mientras tanto, las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y CD, que respaldaron la elección de Castañedas como presidenta de la Asamblea, también guardan silencio sobre el reparto de las comisiones.

Por su lado, la coalición Vamos pidió acelerar la conformación de las comisiones para evitar que se repita lo ocurrido el año pasado, cuando ese proceso se extendió por más de un mes e, incluso, tuvo que definirse mediante votación.

“La Asamblea tiene que empezar a trabajar lo más pronto posible. Hay varios proyectos de ley pendientes, como la reforma al Reglamento Interno, además de otras iniciativas que quedaron en el tintero”, afirmó el diputado independiente Luis Duke.

Ernesto Cedeño, diputado de la bancada Seguimos, explicó que le han comentado que a partir del próximo lunes 6 de julio se estaría iniciando formalmente los primeros acuerdos para la conformación de las comisiones.