Sin rastros de panameño desaparecido tras terremotos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro Javier Martínez-Acha confirma que se mantiene la búsqueda

El Ministerio de Relaciones Exteriores se mantiene en estado de alerta y monitoreo constante tras la desaparición de un ciudadano panameño en territorio venezolano, como consecuencia de los dos terremotos que han dejado un trágico saldo de más de 2 mil víctimas fatales.

El canciller, Javier Martínez-Acha, reiteró que, si bien no se reportan panameños fallecidos, la situación de búsqueda es compleja debido a las difíciles circunstancias que atraviesa el país suramericano.

“Estamos tristes, porque no aparece”, dijo el jefe de la diplomacia panameña.

“Hemos puesto énfasis en que se encuentre esta persona. Hemos, dentro de las circunstancias difíciles en Venezuela, hecho todo lo posible para que los equipos de rescate de ese país nos informen sobre la realidad de esta persona”, explicó Martínez-Acha.

Voluntarios realizan labores de búsqueda de sobrevivientes en La Guaira (Venezuela). EFE

La identidad del desaparecido aún se mantiene bajo reserva por razones de confidencialidad.

El informe indica que sus familiares en Panamá han intentado comunicarse a su teléfono celular de forma desesperada sin obtener respuesta.

Activación del Cecodi

La cónsul de Panamá en Caracas, Susana Thornhill, maneja un registro de unos 180 panameños residentes en el hermano país, aunque las autoridades advierten la existencia de un subregistro significativo de ciudadanos que no están inscritos de manera formal.

“El número registrado en el consulado, según nuestra cónsul Susana Thornhill, es alrededor de 180. Evidentemente deben ser más, pero no todos se registran”, explicó el canciller.

Ante la emergencia, la Cancillería activó el Centro de Coordinación e Información (Cecodi) para centralizar la asistencia. Para reportes o consultas de familiares, se han habilitado de forma permanente las siguientes vías de comunicación: