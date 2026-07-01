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    Búsqueda

    Sin rastros de panameño desaparecido tras terremotos en Venezuela

    El ministro Javier Martínez-Acha confirma que se mantiene la búsqueda

    Martha Vanessa Concepción
    Sin rastros de panameño desaparecido tras terremotos en Venezuela
    Javier Martínez- Acha. LP / Alexander Arosemena

    El Ministerio de Relaciones Exteriores se mantiene en estado de alerta y monitoreo constante tras la desaparición de un ciudadano panameño en territorio venezolano, como consecuencia de los dos terremotos que han dejado un trágico saldo de más de 2 mil víctimas fatales.

    +info

    Cancillería de Panamá activa líneas de emergencia para asistir a panameños en Venezuela tras terremoto

    El canciller, Javier Martínez-Acha, reiteró que, si bien no se reportan panameños fallecidos, la situación de búsqueda es compleja debido a las difíciles circunstancias que atraviesa el país suramericano.

    Estamos tristes, porque no aparece”, dijo el jefe de la diplomacia panameña.

    “Hemos puesto énfasis en que se encuentre esta persona. Hemos, dentro de las circunstancias difíciles en Venezuela, hecho todo lo posible para que los equipos de rescate de ese país nos informen sobre la realidad de esta persona”, explicó Martínez-Acha.

    Sin rastros de panameño desaparecido tras terremotos en Venezuela
    Voluntarios realizan labores de búsqueda de sobrevivientes en La Guaira (Venezuela). EFE

    La identidad del desaparecido aún se mantiene bajo reserva por razones de confidencialidad.

    El informe indica que sus familiares en Panamá han intentado comunicarse a su teléfono celular de forma desesperada sin obtener respuesta.

    Activación del Cecodi

    La cónsul de Panamá en Caracas, Susana Thornhill, maneja un registro de unos 180 panameños residentes en el hermano país, aunque las autoridades advierten la existencia de un subregistro significativo de ciudadanos que no están inscritos de manera formal.

    “El número registrado en el consulado, según nuestra cónsul Susana Thornhill, es alrededor de 180. Evidentemente deben ser más, pero no todos se registran”, explicó el canciller.

    Ante la emergencia, la Cancillería activó el Centro de Coordinación e Información (Cecodi) para centralizar la asistencia. Para reportes o consultas de familiares, se han habilitado de forma permanente las siguientes vías de comunicación:

    • Correo electrónico: cecodi@mire.gob.pa

    • Línea en Venezuela: +58 424-268 2816

    • Líneas en Panamá: (507) 504-9514, (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252

    Martha Vanessa Concepción

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