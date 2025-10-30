¡Sin reforma al reglamento interno! Se cae la sesión de la Comisión de Credenciales en la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, decretó el cierre del periodo de sesiones ordinarias este jueves 30 de octubre, antes de las 3:00 p. m. En ese momento, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales -que estaba reunida simultáneamente en otro salón- suspendió la discusión en primer debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

Ahora, el proyecto (que aglutina 16 propuestas presentadas por diputados de distintas bancadas) tendrá que esperar, en principio, hasta el 1 de enero de 2026, a menos haya una convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo.

Tan solo ayer, miércoles, los diputados de los partidos Realizando Metas (RM), Revolucionario Democrático (PRD) y Panameñista que son miembros de la comisión, impusieron su mayoría para rechazar reformas propuestas por la coalición independiente Vamos.

La metodología de discusión previamente adoptada por la comisión —que dividió las reformas en seis bloques de varios grupos cada uno—, permitía que los diputados comisionados presentaran más modificaciones sobre la marcha, algo que estaba ocurriendo este jueves hasta que la sesión se suspendió.

Según una fuente legislativa, hasta las últimas horas de sesión este jueves se estaban consensuando algunas modificaciones entre Vamos y otros colectivos.

Pero era la crónica de una muerte plenaria anunciada. Durante la mañana del jueves, ya los ánimos se habían caldeado en el pleno de la Asamblea entre la diputada presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, y el diputado Luis Lucho Duke, de la coalición Vamos.

“Eso no servía, tenías cosas inconstitucional ahí Lucho", dijo Castañeda al diputado Duke en el pleno, refiriéndose a un informe de proyectos que buscaban reformar el RORI en el periodo legislativo de julio de 2024 a julio de 2025.

“Lo que pasa es que ustedes quieren mandar aquí”, le dijo Castañeda durante la intervención, mientras otros diputados de Vamos reclamaban.

Parte de la inconformidad de Vamos venía de arrastre, puesto que, a pesar de que Duke había realizado un informe listo para ser debatido en Credenciales para reformar el RORI, este no fue tomado en cuenta en este periodo (de julio de 2025 en adelante).

Castañeda también se refirió a las modificaciones discutidas en curso dentro de Credenciales, particularmente una que pedía al presidente de la República seguir un estilo predefinido en los discursos del 1 de julio, que ella catalogó como ‘intromisión en otro poder del Estado’.

Lo que se quedaría fuera

Algunas propuestas que se quedaron fuera de la discusión ayer incluyen impedimentos para que los diputados que no asisten a sesionar en la Asamblea no cobren su salario completo, sino que se hagan deducciones. Asimismo, una propuesta que obligaba a pruebas antidoping no obtuvo suficientes votos para avanzar, entre varias otras.

No obstante, las modificaciones al RORI quedaron en una suerte de limbo entre la votación por bloques —que no pasó de 41 artículos, de un total de 247— y el cierre del primer debate. En otras palabras, ni se terminó la votación por bloques ni se votó un consolidado de proyectos de modificación en primer debate.

Promesas en entredicho

Antes de que la sesión se cayera, varios diputados de Vamos ya percibían que la confianza depositada en sus aliados del partido Panameñista, particularmente, en Jorge Herrera, había quedado en entredicho cuando varios proyectos quedaron en el aire, a pesar de que pudieron ser avanzados, según argumentaron.

La diputada Janine Prado, de Vamos, fue categórica: “La falta de voluntad para cambiar las cosas sigue siendo el peor enemigo de la Asamblea”, dijo. Mencionó el caso de la Comisión de Gobierno, donde los proyectos anticorrupción no prosperaron, y el de la Comisión de Credenciales, que, dijo, “sigue negando lo más básico para recuperar la confianza de la ciudadanía”.

Agregó que la presidencia de la Asamblea, que ostenta el panameñista Herrera, “se olvidó por completo” de su discurso del 1 de julio de 2025, día en que tomó posesión. “Esta Asamblea parece más una extensión del Ejecutivo”, sentenció tajante.

La Asamblea entró en un periodo de receso hasta el próximo 1 de enero de 2026. Solo podrá sesionar si se convocan sesiones extraordinarias, una potestad del Ejecutivo.