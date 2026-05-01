Sindicatos marchan en Panamá este 1 de mayo entre reclamos laborales y denuncias de persecución

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las organizaciones sindicales partieron desde el Parque Porras hasta la 5 de mayo para exigir justicia social, rechazar la persecusión sindical y denuncian la intromisión internacional en los asuntos panameños.

Un 1 de mayo más que se conmemora el día internacional de los trabajadores en las calles de Panamá.

Grupos sindicales de la construcción, gremios de profesores, empleados públicos entre otras agrupaciones laborales y movimientos de campensinos marcharon desde el Parque Porras hasta la 5 de mayo con consignas sobre el rechazo a la intromisión internacional, clamor por mejoras laborales y en contra de lo que han calificado como ‘una persecución contra el movimiento sindical’.

Organizaciones sindicales del sector público también marcharon. LP/Gabriel Rodríguez

Además, participaron representantes de las comunidades de río Indio, quienes con letreros y pancartas dieron a conocer su malestar por el proyecto de construcción del embalse de agua para el Canal de Panamá.

Un grupo de las comunidades de río Indio también participó en la marcha de este primero de mayo. LP/Gabriel Rodríguez

Diferentes gremios marchan con motivo al 1ero mayo día del trabajador.



Video: Gabriel Rodríguezhttps://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/E6QksT5kDn — La Prensa Panamá (@prensacom) May 1, 2026

En la manifestación, los líderes sindicales se pronunciaron sobre la detención y procesos judiciales contra varios miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

Los sindicatos rechazaron la persecución sindical. LP/Gabriel Rodríguez

Existen actualmente procesos penales contra directivos de ese sindicato como Jaime Caballero y Saúl Méndez. A los dos se les investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales como consecuencia de un conflicto laboral en el proyecto turístico Red Frog, en isla Isla Bastimentos, Bocas del Toro.

Caballero tiene arresto domiciliario en su casa en Boquete, Chiriquí. Mientras que Méndez, quien fue secretario general del Suntracs, pidió asilo en Bolivia, donde permaneció desde el 21 de mayo hasta el 19 de julio de 2025. Días después, abandonó ese país. Las autoridades judiciales de Panamá emitieron una alerta roja de Interpol para ubicarlo y se indica que estaría en Venezuela.