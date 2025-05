Sindicalistas bananeros reiteran la derogación de la Ley 462 y advierten que no hay acuerdo con el Gobierno

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera de Bocas del Toro (Sitraibana), Francisco Smith, reiteró que el gremio exige la derogación total de la Ley 462, la cual reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Insiste en que la norma vulnera conquistas laborales.

El Gobierno ha intentando bajar la tensión y las presiones de los trabajadores, viajando a la región de Changuinola para explicar el alcance de la reforma y proponiendo un acuerdo en el que se comprometen a reglamentar la ley que regula su actividad bananera e incluir con precisión lo que establece la Ley 45 de 2017, que trata el concepto de subsidio por enfermedad.

Pero luego de las reuniones con los representantes del Ejecutivo, la noche del martes 13 de mayo, Smith aseguró que la propuesta del Gobierno no constituye un acuerdo.

“Eso es solo una propuesta, no hay firma ni compromiso. Le responderé a la ministra de Trabajo, pero insistimos: no hay acuerdo”, afirmó, al tiempo que recordó que su posición es que se derogue la ley que reformó las pensiones, aunque el Gobierno les ha comunicado que la nueva norma no les afecta.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, explicó que el Gobierno ha presentado una propuesta que contempla la reglamentación de la Ley 45 de 2017, la cual regula a los trabajadores manuales bananeros, y su incorporación dentro del marco de la Ley 462.

Según la ministra, los trabajadores no han exigido una derogación directa, sino que buscan claridad sobre cómo estas nuevas disposiciones afectarían los derechos adquiridos, contrastando con las declaraciones de Smith.

El dirigente, sin embargo, señaló que uno de los artículos más favorables para el sector bananero fue excluido del nuevo texto. “Nos sentimos lesionados. Esa ley no nos protege. Por eso pedimos su derogación total”, expresó.

Las negociaciones entre Sitraibana y la comisión gubernamental —integrada por Jackeline Muñoz, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el director general de la CSS, Dino Mon— se reanudan este miércoles 14 de mayo.