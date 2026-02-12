Panamá, 12 de febrero del 2026

    Corona británica

    Sobrino del rey Carlos III visita Panamá y se reúne con el presidente Mulino

    Henry Cárdenas P.
    El presidente José Raúl Mulino recibió la visita de Peter Phillips, sobrino del rey Carlos III. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este jueves 12 de febrero la visita del empresario británico Peter Phillips, sobrino del rey Carlos III.

    La reunión se llevó a cabo en el despacho del mandatario panameño y Phillips resaltó las grandes obras de infraestructura y el desarrollo alcanzado por el país.

    El miembro de la realeza británica también fue recibido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y guiado por la hija del mandatario, Verónica Mulino, en un recorrido por diferentes recintos del Palacio de las Garzas, entre ellos el salón Los Tamarindos y el salón Amarillo, informó la Presidencia de la República.

    Peter Phillips es el primer y único hijo varón de la princesa Ana del Reino Unido y nieto mayor de la reina Isabel II.

    Visita en la Presidencia de la República. Cortesía

