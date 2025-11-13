Sofía, duquesa de Edimburgo, visitará Panamá para fortalecer lazos bilaterales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sofía, duquesa de Edimburgo, del Reino Unido, visitará Panamá, y este viernes 14 de noviembre se reunirá con representantes del Gobierno panameño y aliados del Reino Unido, informó la embajada británica.

Se informó que la duquesa Sofía reconocerá la colaboración entre ambos países en temas prioritarios como la acción climática, la equidad de género y la lucha contra la violencia sexual relacionada con conflictos.

De igual forma, la embajada británica adelantó que se resaltará el rol de Panamá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que refleja su creciente liderazgo en asuntos internacionales alineados con las prioridades del Reino Unido.

La duquesa participará en una cena oficial en el Palacio Bolívar, donde se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martínez-Acha, para reafirmar los lazos bilaterales entre Panamá y el Reino Unido.

La llegada de la duquesa Sofía a nuestro país forma parte de una gira por la región, del 10 al 19 de noviembre, que también incluye visitas a Guatemala y Perú.

“La visita de Su Alteza Real subraya la importancia de nuestra alianza con Panamá en temas globales que requieren acción conjunta, como el cambio climático, la equidad de género y la paz. También celebramos más de 70 años de amistad desde la histórica visita de Su Majestad la reina Isabel II en 1953”, afirmó Greg Houston, embajador británico en Panamá.