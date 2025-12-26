Solo 215 firmas: cae intento de revocatoria contra la representante Raquel Murillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso de revocatoria de mandato contra Raquel Murillo, representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, no prosperó.

La etapa de recolección de firmas de respaldo concluyó el pasado 23 de diciembre, y el Tribunal Electoral (TE) confirmó que los promotores solo lograron 215 firmas, lo que representa apenas el 1.99 % de las 10,822 requeridas para continuar con el proceso.

Mediante una resolución publicada el 26 de diciembre en el Boletín Electoral, el TE dejó constancia de la finalización del trámite por no alcanzarse el mínimo exigido.

Proceso contra Raquel Murillo.

En septiembre pasado, el Tribunal Electoral había autorizado la recolección de firmas para la solicitud de revocatoria presentada por la ciudadana Katerine Torres González.

De acuerdo con la normativa, Torres González debía recabar el 30 % del padrón electoral del corregimiento, que en las elecciones de 2024 ascendía a 36,075 electores, lo que equivalía a 10,822 firmas, en un plazo de 90 días calendario.

Raquel Murillo, abogada, fue electa representante por la libre postulación, respaldada por la coalición Vamos. No obstante, el 23 de octubre, el movimiento anunció su desvinculación.

En ese momento, la coalición independiente —liderada por el exdiputado Juan Diego Vásquez— explicó que la decisión se orientó a “garantizar la coherencia y el buen funcionamiento de la organización”, al recordar que cada autoridad electa bajo su respaldo asumió el compromiso de representar no solo un cargo, sino también los valores y principios del proyecto político.