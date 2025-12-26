Panamá, 26 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ARRAIJÁN

    Solo 215 firmas: cae intento de revocatoria contra la representante Raquel Murillo

    José González Pinilla
    Solo 215 firmas: cae intento de revocatoria contra la representante Raquel Murillo
    Raquel Murillo Godoy, representante de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján. Tomada de IG

    El proceso de revocatoria de mandato contra Raquel Murillo, representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, no prosperó.

    +info

    Coalición Vamos separa a una de sus integrantes que enfrenta proceso de revocatoria

    La etapa de recolección de firmas de respaldo concluyó el pasado 23 de diciembre, y el Tribunal Electoral (TE) confirmó que los promotores solo lograron 215 firmas, lo que representa apenas el 1.99 % de las 10,822 requeridas para continuar con el proceso.

    Mediante una resolución publicada el 26 de diciembre en el Boletín Electoral, el TE dejó constancia de la finalización del trámite por no alcanzarse el mínimo exigido.

    Solo 215 firmas: cae intento de revocatoria contra la representante Raquel Murillo
    Proceso contra Raquel Murillo.

    En septiembre pasado, el Tribunal Electoral había autorizado la recolección de firmas para la solicitud de revocatoria presentada por la ciudadana Katerine Torres González.

    De acuerdo con la normativa, Torres González debía recabar el 30 % del padrón electoral del corregimiento, que en las elecciones de 2024 ascendía a 36,075 electores, lo que equivalía a 10,822 firmas, en un plazo de 90 días calendario.

    Raquel Murillo, abogada, fue electa representante por la libre postulación, respaldada por la coalición Vamos. No obstante, el 23 de octubre, el movimiento anunció su desvinculación.

    En ese momento, la coalición independiente —liderada por el exdiputado Juan Diego Vásquez— explicó que la decisión se orientó a “garantizar la coherencia y el buen funcionamiento de la organización”, al recordar que cada autoridad electa bajo su respaldo asumió el compromiso de representar no solo un cargo, sino también los valores y principios del proyecto político.

    Adjuntos

    Proceso contra Raquel Murillo.pdf

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más