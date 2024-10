‘Soy presidente de todos los panameños, no de un partido político’: Mulino

Escuchar audio noticia

El presidente José Raúl Mulino habló de los temas que marcan la agenda pública en estos días: Caja de Seguro Social (CSS), atención médica en los hospitales públicos, el presupuesto general del Estado para 2025, la seguridad en las calles del país, narcopolítica, proyectos de infraestructura y otros retos.

Lo hizo en entrevistas concedidas a TVN y Telemetro a propósito de sus 100 días al frente de Panamá.

El mandatario también reflexionó sobre el poder. “Yo me estoy acostando a las ocho, ocho y media de la noche, exhausto, porque hay algo que nadie entiende, la Presidencia es algo que desgasta, que te obliga a ti a terminar una reunión con un chip, y ponerte otro chip a un tema diametralmente opuesto al que estabas manejando”, presidente.

Se refirió a los nombramientos en los distintos cargos públicos.Dijo que ha nombrado a “muchísima gente”, que no parte del partido Realizando Metas (RM) (colectivo oficialistas), en puestos claves. Puso como ejemplo, la designación de Narciso Arellano Moreno como el magistrado del Tribunal Electoral que reemplazará a Eduardo Valdés Escoffery. RM fue fundado por el expresidente Ricardo Martinelli, quien está refugiado en la embajada de Nicaragua para evadir su condena a más de 10 años de prisión por el caso New Business.

Habló del legado que quiere dejar, legado que, añadió, lo representa. “Yo soy presidente de todos los panameños en el país, no de un partido político ni para un partido político”, añadió.

A continuación un resumen de los temas que abordó:

CSS

El presidente indicó que el próximo 6 de noviembre se presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre la CSS. “Aquí vamos a aportar todos, en la proporción que corresponda”, afirmó, subrayando la importancia de una contribución equitativa de todos los sectores sin extraer recursos de manera improvisada de otras actividades económicas, como los fondos del Canal de Panamá o los casinos.”Hay propuestas que jamás van a poder consensuarse; hay sustentaciones económicas que no son reales”, aseguró.

Dijo que el seguro social es el tema más importante de su agenda. “Es la columna vertebral del sistema financiero panameño, visto tanto desde dentro como desde fuera del país”, añadió.

Servicio de salud

En cuanto al servicio de salud, Mulino mencionó que los pacientes son sus aliados en la lucha por un sistema más eficiente y advirtió sobre la influencia de grupos radicales: “No podemos permitir que los radicales prevalezcan en las calles y vayan contra los pacientes”.

Presupuesto general del Estado

Con respecto al presupuesto general del Estado, aseguró que debe aprobarse el 31 de octubre de este año, es decir, el último día de sesiones ordinarias de la Asamblea. Manifestó que será “austero”. “El presupuesto va a ser conservador y poco a poco se va a ir ajustando en el transcurso del próximo año”, manifestó.

“Yo hablo con la Asamblea, no tengo mayoría”, señaló. “Estamos en comunicación con la Asamblea, como debe ser. El no tener mayoría es bueno para la democracia, porque se puede dialogar con las bancadas para aproximarnos, y eso no es malo”, agregó.

Sobre los aumentos salariales gracias a las leyes especiales, comentó que “son bastantes los sectores que se benefician sin mover un pie”.

Crisis del Idaan y proyecto en Howard

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), según el presidente, es una entidad en crisis que se ha convertido en la segunda prioridad del gobierno. El próximo jueves, anunció, se realizará una conferencia sobre este tema.

Además, mencionó que la planta potabilizadora que se construye en Howard tiene un avance del 85%, pero enfrenta dificultades debido a la falta de electricidad, lo que afecta a toda la región de Panamá Oeste.

Proyectos de infraestructura

Entre los avances más destacados, Mulino mencionó el proyecto del anillo de Panamá Norte, que beneficiará a más de 200 mil personas. Sin embargo, también advirtió sobre deudas multimillonarias con varias compañías que deberán ser reestructuradas.

Seguridad, narcopolítica, procuraduría

La situación de seguridad en el país también fue abordada en las entrevistas. El presidente destacó que el narcotráfico y la delincuencia están “fuera de control” y que se están tomando medidas para asegurar áreas críticas como San Miguelito, tanto por aire como por tierra. “Estamos llegando a las 200 toneladas de droga decomisadas”, dijo. Se quejó del abandono de la seguridad en los últimos 10 años y tildó este período de “desgobierno”.

Al referirse a la lucha contra el narcotráfico, Mulino señaló que la narcopolítica es competencia del Ministerio Público. “La lucha es contra el narcotráfico, y el nuevo procurador tendrá el reto de encauzar denuncias archivadas”, enfatizó. Recientemente, el mandatario nombró a Luis Carlos Gómez Rudy como procurador general de la Nación, en reemplazo de Javier Caraballo, cuyo periodo finaliza en diciembre próximo.

”Su mayor reto es demostrar su independencia”, manifestó refiriéndose al nuevo procurador. “Aspiro a que Luis Gómez sea totalmente independiente”, sentenció.

Mulino también mencionó que la extinción de dominio, una propuesta clave en la lucha contra el crimen organizado, no ha sido analizada en profundidad. Tildó de “mamotreto” el proyecto de ley presentado en el gobierno de Laurentino Cortizo.

Flores para el contralor designado

Expresó su confianza en el próximo contralor de la República Anel Bolo Flores, subrayando que su función no es coadministrar, sino vigilar una buena gestión. “Gracias a la intervención de Bolo Flores, el nuevo contralor, en cuestión de días se refrendaron en la primera tanda cerca de mil millones. A cada ministro se le dio la lista de las empresas a las que tienen que llamar y decirle vayan a buscar su cheque”, informó.

Flores reemplazará a Gerardo Solís a partir de enero próximo.

Operación Capibara

También habló de la Operación Capibara, que investiga presuntos delitos como tráfico de influencias en los nombramientos y traslados de docentes. “Han agarrado a siete, de los cuales dos tienen medidas cautelares y hay acuerdos de pena. Viene una caravana de gente detrás”. “Esto no es algo nuevo”, aseguró.