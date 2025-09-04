Subcomisión evaluará reformas a la descentralización; descartan alza de dietas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 4 de septiembre la creación de una subcomisión para analizar el proyecto de ley 313, que reforma la Ley 37 sobre descentralización.

La polémica iniciativa tratará aspectos clave, como los montos destinados a los programas de las juntas comunales y alcaldías. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció semanas atrás que lo relacionado con las dietas sería eliminado.

Según el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Medín Jiménez, la propuesta requiere un examen más detallado debido a la amplitud y complejidad de sus disposiciones. De hecho, el pleno de la comisión también aprobó otorgar un plazo de 30 días hábiles a la subcomisión para elaborar y presentar un informe con los resultados del estudio.

Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anuncia que se retira la propuesta de aumento de dietas a directivos de la Autoridad de Descentralización



video: Ohigginis Arciahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/AiQHcGNqE0 — La Prensa Panamá (@prensacom) August 20, 2025

Entre los argumentos expuestos se destacó la necesidad de un debate pausado y con la participación de autoridades locales, con el fin de asegurar que las reformas respondan a las realidades de la gestión municipal.

La subcomisión quedó integrada por los diputados Neftalí Zamora, de Vamos, quien la presidirá, así como por Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático, y Patzy Lee, del Partido Popular, en calidad de subcomisionados.

De acuerdo con la sustentación presentada en el pleno, la revisión del proyecto de ley 313 deberá recoger aportes de las instituciones vinculadas al proceso de descentralización, con miras a realizar las modificaciones necesarias.

El objetivo es que las reformas respondan a las demandas locales y fortalezcan la capacidad de las alcaldías y juntas comunales.

La propuesta original establecía dietas para los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización de hasta 500 dólares por reunión.

Además, el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM) de los gobiernos locales verá un incremento progresivo, pasando de 110,000 a 250,000 dólares a partir de 2026.