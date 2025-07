Suntracs ante su mayor prueba: estas son las reacciones que ha provocado su posible disolución

Dirigentes políticos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, juristas, diputados, entre otros actores, se han pronunciado sobre la demanda que presentó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (Mitradel) para disolver al otrora poderoso Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

Hay voces a favor, la mayoría de ellas cercanas al gobierno de José Raúl Mulino, y voces en contra.

Blandón vs Muñoz

Uno de los más críticos de la medida es el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. “Este Gobierno ha criminalizado la protesta social. Su primera respuesta a cualquier manifestación es la represión. No es un tema exclusivamente contra la ‘izquierda no democrática’ o el Suntracs, es contra todo aquel que proteste, ya sea que lo haga por falta de agua o un cambio de zonificación, sea un ciudadano común o una autoridad local”, escribió en X.

Sin embargo, Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, le lanzó un dardo cargado de veneno. “Es evidente que durante sus viajes a China intercambiaron información, lo cual demuestra un conocimiento profundo y estratégico del tema. Nuestro compromiso como gobierno es garantizar la seguridad y el respeto a la ley, actuando con responsabilidad y sin permitir que intereses particulares y politiqueros perturben la tranquilidad del país”.

Es evidente que durante sus viajes a China intercambiaron información, lo cual demuestra un conocimiento profundo y estratégico del tema.



Blandón le respondió. “No le voy a contestar como corresponde, porque sé que está siguiendo órdenes”.

El pasado jueves en la tarde Muñoz informó que la demanda está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos.

¿Cuál es el mensaje...?

Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino y miembro de la bancada Seguimos, se posicionó en la acera de los que recriminan la acción.“No estoy de acuerdo en que el gobierno extermine al Suntracs en Panamá”, sustentó.

Cedeño piensa que al sindicato “hay que darle una oportunidad en la reingeniería que piensan hacer”.

El pasado lunes, Suntracs anunció que renovará su junta directiva en agosto próximo.

El diputado también argumenta que el Ejecutivo debe analizar: “¿Cuál es el mensaje que están mandando?”. “El mensaje de exterminio en un Estado de derecho debe ser la última acción”, añadió.

Los procesos

Recordó que aún no se ha emitido sentencia sobre los procesos judiciales que se les siguen a varios de sus dirigentes. Genaro López y Jaime Caballero, miembros de la cúpula del colectivo, enfrentan investigaciones judiciales. Mientras que Saúl Méndez, secretario general, se encuentra refugiado en la embajada de Bolivia luego de declararse perseguido por el gobierno de Mulino.

En medio del interés que genera el tema, también surgió otro lado de la historia. La politóloga Sabrina Bacal se pregunta, entonces, ¿por qué el gobierno ordenó abrirle las cuentas?

“Si los delitos contra la dirigencia del Suntracs se están investigando desde hace años, ¿por qué el gobierno dio la instrucción de reabrir sus cuentas bancarias en agosto de 2024?”, planteó en X.

En una conferencia de prensa que el sindicato dio este viernes 18 de julio, uno de los abogados confirmó que en 2024, el presidente Mulino dio la orden para abrirle las cuentas bancarias luego de una reunión.

En noviembre de 2023, en medio de las masivas protestas ciudadanas en contra del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A., el gobierno de Laurentino Cortizo ordenó cerrarle las cuentas al sindicato. En ese momento se les acusó de terrorismo.

El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, fue otro de los que se solidarizó con el grupo.

“Persiguieron, judicializaron y encarcelaron a los máximos dirigentes de Suntracs, pero vieron que hay muchos más dirigentes; ahora intentan eliminarlos, quitarle su personería jurídica. Dictadura civil es lo que estamos viendo”, aseguró.

No obstante, otros sectores lo celebran. “La caída de Suntracs no es el final de un sindicato, es el principio del fin de un modelo tóxico. Si CAPAC no se reinventa, el ciclo se repetirá. Es hora de liberar al sector construcción del chantaje y apostar por negociaciones directas, modernas y justas”, escribió en X Gabriel de Obarrio, asesor financiero.

Ministros cierran filas

Mientras tanto, los ministros del gobierno de Mulino han cerrado filas con la decisión anunciada por la ministra Muñoz durante la tarde del pasado jueves.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industria, dijo: “No es aceptable que una organización sindical sea utilizada como escudo para acciones que atenten contra el orden, la convivencia y el bienestar colectivo”.

Su colega Felipe Chapman, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, ponderó el compromiso de la ministra Muñoz “con la institucionalidad democrática al tomar una decisión valiente”.

En ese tono también reaccionaron otros de sus colegas.

¿Qué es el Suntracs?

El Suntracs fue fundado en septiembre de 1972 en Calidonia. De acuerdo con datos publicados por la propia organización, nació como fruto de la unión de obreros clandestinos de albañilería, carpintería y reforzadores.

Su asamblea de constitución fue liderada por figuras como Hipólito Alvarado y José Rayo, con el objetivo de frenar los salarios indignos, condiciones precarias y jornadas extenuantes.

Obtuvieron la personería jurídica en 1973 y, un año después, en 1974, negociaron su primera convención colectiva con la CAPAC.En 1990, Genaro López asumió la secretaría general hasta 2010, cuando pasó el liderazgo a Saúl Méndez.