Suspenden emisión de pasaportes hasta nuevo aviso por fallas eléctricas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que la suspensión de la atención al público en todas sus oficinas a nivel nacional se mantendrá de forma indefinida, tras las fallas en sus sistemas ocasionadas por interrupciones en el suministro eléctrico.

La medida ya había sido anunciada previamente para el periodo comprendido entre el lunes 27 y el miércoles 29 de abril de 2026. En ese momento, la entidad explicó que el incidente se registró el sábado en horas de la tarde, afectando el funcionamiento de sus plataformas digitales. Desde entonces, el personal técnico trabaja junto al proveedor del servicio para restablecer los sistemas.

En un nuevo comunicado, la institución detalló que el fallo eléctrico impactó directamente los equipos y servidores encargados del procesamiento de datos, lo que obligó a detener la emisión de pasaportes.

Indicó además que, desde el inicio de la incidencia, equipos técnicos —incluyendo expertos internacionales provenientes de Chile y Colombia— han trabajado en la recuperación de los sistemas.

Aunque el proceso se encuentra en su fase final, la entidad advirtió que la complejidad de los protocolos de seguridad y validación de datos ha extendido el tiempo de recuperación, con el objetivo de garantizar la integridad de cada documento emitido.

La situación se ha visto agravada por nuevas fluctuaciones eléctricas registradas los días 28 y 29 de abril, lo que ha retrasado la reanudación del servicio.