Suspensión de sueldo al personal del Legislativo llega a la Corte: presentan amparo contra la orden de la Contraloría

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida aplicada por la Contraloría General de la República de colocar a un grupo de funcionarios de la Asamblea Nacional —que labora en los despachos de diputados independientes— en “licencia sin sueldo por investigación” llegó a la esfera judicial.

Martita Cornejo, quien labora como abogada en el despacho de la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión que, según denuncia, la dejó sin salario durante al menos tres quincenas, pese a mantenerse en sus funciones.

“No me pagan la quincena, sin razón alguna”, sostuvo Cornejo, al señalar que la medida fue aplicada “de manera unilateral”.

En su recurso, Cornejo afirma que el decreto citado por la Contraloría —que dirige Anel Flores— “no tiene fundamento” y cuestiona que el contralor carece de competencia para modificar el estatus laboral de un servidor público del Legislativo.

“El contralor no tiene la facultad para enviar de licencia sin sueldo a funcionarios de la Asamblea y tampoco hay investigación. Abiertamentem este señor se extralimitó de funciones. Es abuso de poder”, declaró, al indicar que solicitó a la Corte que se pronuncie y anule la medida “por ser violatoria de las garantías fundamentales que me otorga la Constitución”.

Cornejo asegura que la supuesta licencia fue impuesta sin haber sido solicitada por ella y que la decisión contradice los artículos 32 y 65 de la Constitución, que se refieren al debido proceso y que se le debe garantizar el salario al servidor de Estado.

Según explicó a La Prensa, ocupa el cargo de abogada II desde el 2 de enero de 2026 y asegura haber trabajado con normalidad desde entonces.

“He estado cumpliendo a cabalidad mi horario de trabajo y funciones adscritas y directrices, percibiendo el pago correspondiente a las quincenas 2 de febrero y 15 de marzo, incluyendo el décimo tercer mes sin problemas. Sorpresivamente, desde el 30 de marzo al día de hoy, a pesar de cumplir con mis funciones y horario, se me ha suspendido el pago de mi salario”, detalla.

Falta de competencia del contralor

En el escrito presentado ante la Corte, Cornejo sostiene que la facultad de ordenar o autorizar una licencia sin sueldo para servidores públicos de la Asamblea Nacional corresponde “privativamente” al presidente de ese órgano del Estado.

El diputado presidente Jorge Herrera certificó que en la Dirección de Recursos Humanos no consta que se haya tramitado o autorizado una licencia sin sueldo a favor de Cornejo y de otras 38 personas que laboran en despachos de diputados de Vamos.

El recurso también cita la Resolución 178 del 30 de junio de 2010, que regula la administración de recursos humanos en la Asamblea Nacional, la cual establece que una licencia sin sueldo debe ser solicitada por el funcionario interesado y autorizada expresamente por el presidente del Legislativo.

La abogada argumenta que el contralor no tiene potestad legal para modificar el estatus de un funcionario de “activo” a “licencia sin sueldo”.

Además, advierte una presunta violación de la Ley 38 de 2000, citando el artículo 36, el cual prohíbe que cualquier autoridad emita actos para los cuales carezca de competencia.

Al imponer la condición de licencia sin sueldo, afirma que el contralor “desbordó el debido proceso”.

Vamos fustiga al contralor

El caso volvió a generar reacciones en el pleno legislativo.

Durante el periodo de incidencias de este jueves 23 de abril, la diputada Janine Prado, de la bancada de Vamos, cuestionó a Flores.

“Señor contralor, le hago un llamado a que contrate nuevos asesores. Le digo que está muy mal asesorado”, dijo Prado, mientras mostraba en el pleno la proforma de la Contraloría del día anterior, en el que aparecían colaboradores con licencias sin sueldo, pero que posteriormente se añadió un renglón indicando “tipo de licencia e investigación”.

Prado aseguró que el propio decreto citado por la Contraloría establece claramente quién debe tramitar esas licencias y que esa responsabilidad recae en el Departamento de Recursos Humanos de la institución correspondiente; en este caso es la Asamblea Nacional.

También aludió a una nota de Herrera en la que indica que ningún funcionario ha tramitado licencia sin sueldo y que ni la presidencia ni la Dirección de Recursos Humanos han gestionado tales solicitudes. Añadió que tampoco se ha notificado al Legislativo sobre investigaciones contra funcionarios.

Prado advirtió que agotará todos los recursos necesarios para sostener a su equipo de trabajo y denunció que, pese a figurar como “licencia sin sueldo”, los colaboradores siguen asistiendo y cumpliendo funciones.

Por su parte, la diputada Yamireliz Chong, también de Vamos, lanzó duras críticas contra Flores y enumeró una serie de actuaciones que calificó como “actos desesperados”.

Chong mencionó la auditoría a la planilla legislativa anunciada en 2025 (de la que no se conocen sus resultados), supuestas presiones políticas dentro de la Asamblea y cuestionamientos por decisiones administrativas, incluyendo el caso de las licencias sin sueldo.

“El contralor decide imponer licencias sin sueldo a distintos funcionarios sin respetar el debido proceso”, dijo Chong, quien además cuestionó el poder que estaría acumulando Flores, una persona muy cercana al presidente de la República, José Raúl Mulino.

“¿Por qué el contralor tiene tanto poder? ¿O es que la presidencia se cambió a la avenida Balboa o es que ahora Mulino es Bolo Flores y Bolo Flores es Mulino?”, declaró.