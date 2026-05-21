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AUTOGOL 1. La nueva defensora del Pueblo, Ángela Russo, ha dicho que los privados de libertad tienen “derecho” a seguir la transmisión del Mundial de Fútbol. Russo sostiene que esa es la principal queja que ha recibido en sus recorridos por los penales. ¿Acaso esto es lo más inteligente que se le ocurrió gestionar para hacer su entrada triunfal en el cargo? Esa afinidad con los intereses de los reclusos, ¿es nueva o la adquirió hace algún tiempo? Algunos fallos empiezan a tener explicación.

AUTOGOL 2. El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, replicó que en las cárceles ya hay televisores, pero que la transmisión de los juegos de la Sele no es un “derecho”. ¿Será que eso no lo entiende la defensora?

FUNCIONARIO. El exrepresentante de Betania, Iván Picota, tiene un nuevo cargo en la Cancillería, donde figura con un salario de $3,500. Con esos emolumentos, cualquiera pensaría que dirige la oficina de relaciones internacionales con los gobiernos locales.

AMÉN. Yanibel Ábrego organizó una misa para conmemorar los 28 años de fundación de Cambio Democrático (CD). El fundador del partido, en tanto, estaba chapoteando en un jacuzzi desde una terraza en Bogotá. Solo le faltaba un patito de hule.

VISITA. Como parte de su agenda en Panamá, María Corina Machado acudirá el próximo lunes a una sesión en la Asamblea Nacional. Si en Estados Unidos regaló el Nobel, qué irá a dejar por acá...

ANUNCIO. La junta directiva de la ACP ya expresó que no cree en la reelección. Hoy se debe definir quién será el próximo administrador y quién llevará las riendas de la entidad más productiva del país durante los próximos siete años. Después de algunas desafortunadas designaciones en la directiva de esa entidad, se merece el mejor administrador disponible.