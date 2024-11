Tapón de Darién: la ruta mortal que 240 mil niños migrantes han enfrentado en cinco años

Escuchar audio noticia

En el corazón de la crisis migratoria del Tapón del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, los niños, niñas y adolescentes se han convertido en el grupo más vulnerable. La travesía, caracterizada por selvas inhóspitas y condiciones extremas, pone en riesgo a miles de menores que acompañan a sus familias en la búsqueda de un futuro mejor.

La situación en esta región ha alcanzado niveles alarmantes, comparables únicamente con las duras realidades de África subsahariana, donde más del 20% de la población migrante es menor de edad, según organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Las estadísticas del Servicio Nacional de Migración precisan que, entre enero y septiembre de 2024, cruzaron por Darién 55,817 migrantes menores de edad. No obstante, en los últimos cinco años el total asciende a 240,612 niños, niñas y adolescentes.

La población de migrantes infantiles y adolescentes representa el 21% del total de los caminantes que llegaron a Darién este año, de un total de 263,296 migrantes, según los reportes estadísticos de Migración.

El tránsito de niños por la selva del Darién es una realidad que ha sido calificada por Unicef como “alarmante”, ya que enfrentan enfermedades, agotamiento y amenazas de violencia. Incluso, algunos mueren durante la peligrosa travesía.

Los reportes indican que en 2020 utilizaron esta ruta 1,653 menores de edad, en 2021 la cifra fue de 29,524, mientras que en 2022 la estadística reportó 40,438 y en 2023 fueron 113,180. Este año se observa una disminución debido al cierre de varias rutas por parte de Panamá. A pesar de ello, la cifra se mantiene elevada con 55,817 reportes.

El drama

Rosmery González, una migrante venezolana, revive su dolor al recordar la travesía que emprendió en septiembre de 2021 por el Tapón del Darién. “No sé ni cómo empezar. El río se llevó a mi pequeño Samuel y desde ese momento siento que una parte de mí se quedó en la selva que llaman el Tapón del Darién”, dice con voz quebrada, tres años después.

Rosmery, quien ahora vive en Panamá Oeste, perdió a su hijo de cuatro años y a su esposo durante una inesperada crecida del río en medio de los 5,000 kilómetros cuadrados de jungla que conforman esta ruta migratoria entre Panamá y Colombia.

Con la caída de la noche, Rosmery transpira y expresa su firme decisión de no abandonar Panamá. “Yo no seguiré hasta tener noticias de ellos. Por eso me quedé aquí y no pierdo la esperanza de que encuentren sus cuerpos”, afirma, dejando atrás el sueño americano que la motivó a dejar Venezuela junto a su familia.

El caso de Samuel representa la dura realidad que enfrentan miles de niños y adolescentes en esta peligrosa travesía, donde muchos, en ocasiones, cruzan sin la compañía de sus padres y quedan expuestos a los peligros de una de las rutas migratorias más mortales del continente.

Los no acompañados

También está el caso de los menores de edad que llegan a Darién acompañados por un familiar que no es su padre o madre. En 2022 fueron 420 casos, y en 2023 se reportaron otros 356. Mientras que en los primeros meses de 2024 hubo 40 reportes de este tipo.

Autoridades como el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, han expuesto esta triste realidad, advirtiendo que, a pesar de los esfuerzos de Panamá para reducir el flujo migratorio, la ruta colombo-panameña se consolida cada vez más como una opción de paso.

Además, planteó que el crecimiento de menores migrantes ha superado con creces al de la población general, aumentando cinco veces más rápido que el incremento del 7% en el flujo global, lo que evidencia una creciente crisis humanitaria en esta zona fronteriza.