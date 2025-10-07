TE autoriza el inicio de la recolección de firmas para la revocatoria de Mayer Mizrachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio de la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, desde este miércoles 8 de octubre.

Se requiere el 30% del padrón electoral del distrito en la fecha de la elección, que el supremo electoral ha fijado en 217,322 firmas. Los interesados podrán acudir presencialmente a la sede del TE para emitir su firma.

El plazo para firmar será de 120 días calendario, que se extienden desde este 8 de octubre hasta el 4 de febrero de 2026.

Cabe señalar que la recolección de firmas es un proceso que, de cumplir con el mínimo requerido del 30%, facultaría al TE a emitir un llamado a referéndum o plebiscito decisivo, donde los ciudadanos votarían o no la permanencia de la autoridad en el cargo.

Pero antes, el proceso de recolección de firmas iniciado por el ciudadano José Guardia Bernal, debe seguir su curso hasta febrero. Quien firme y luego se arrepienta, podrá renunciar a su firma informando al TE mientras esté abierto el periodo de 120 días calendario.

En el caso de quien ocupa una alcaldía, ya sea por la libre postulación o por un partido político, puede enfrentar procesos revocatorios petición de los ciudadanos, previa revisión y autorización del TE; algo que ya habría atravesado Mizrachi.

El proceso de solicitud de revocatoria contra Mizrachi, quien fue postulado por el Partido Popular, data de julio pasado.

Por otro lado, en el distrito de Arraiján, Panamá Oeste, la alcaldesa Stefany Peñalba y su vicealcalde, Olíver Ríos, también enfrentan un proceso revocatorio que ya alcanza más de dos mil firmas.

No obstante, en el caso de la Alcaldía de Panamá, solo Mizrachi enfrenta la revocatoria, mas no su vicealcalde, Roberto Ruiz Díaz.

Por otra parte, en Colón, aún se encuentra en apelación en el TE una solicitud de revocatoria contra el alcalde Diógenes Galván.